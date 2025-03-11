Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran"
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı diziye; Handan'ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem'in evlenmesi damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisi, 11 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.
Kral Kaybederse son bölümde; Handan'ın kapısını çalamayan Kenan, otele geldi.
Odada kendisini bekleyen Gözde'ye yalnız kalmak istediğini söyleyen Kenan Baran, geceyi tek başına geçirdi.