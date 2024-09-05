Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı
İngiltere tahtının varisi Prens William, Kral olacağı zamanı şimdiden dört gözle bekliyor. Prens'in, kardeşi Prens Harry ve Meghan Markle için bazı planları olduğu düşünülüyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Kral Charles ve Prenses Diana'nın büyük oğlu Prens William ise İngiltere tahtının sıradaki varisi.
The Mirror'ın haberine göre, Prens William'ın hükümdar olduğunda yapmak istediği bazı şeyler var. Prens'in özellikle de 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti için "acımasız planları" var.