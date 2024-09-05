Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı

William ve Harry, geçen hafta amcaları için düzenlenen anma töreninde kısa bir süreliğine bir araya geldiler. Kardeşlerin birbirleriyle konuşmadan neredeyse "sırt sırta" durdukları söyleniyor.

Kavgalı kardeşler, geçen yıl Kral Charles'ın taç giyme töreninden bu yana ilk kez aynı odada bir araya geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü Norfolk'taki Snettisham'da düzenlenen törende bir araya gelen ikilinin tek bir kelime bile etmediği bildirildi.