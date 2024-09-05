Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı

İngiltere tahtının varisi Prens William, Kral olacağı zamanı şimdiden dört gözle bekliyor. Prens'in, kardeşi Prens Harry ve Meghan Markle için bazı planları olduğu düşünülüyor.

Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı - 1

Kraliçe Elizabeth'in  ölümünün ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Kral Charles ve Prenses Diana'nın büyük oğlu Prens William ise İngiltere tahtının sıradaki varisi.

The Mirror'ın haberine göre, Prens William'ın hükümdar olduğunda yapmak istediği bazı şeyler var. Prens'in özellikle de 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti için "acımasız planları" var.

N-LIFE HABERLERİ

Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı - 2

Kardeşlerin arasının uzun süredir iyi olmadığı biliniyor. Aralarındaki anlaşmazlığın patlama noktalarından biri, Prens Harry'nin kraliyet sırlarını ortaya döktüğü "Spare" kitabı.

Bu kitapta Harry, Kensington Sarayı'nda hararetli bir tartışmada William'ın kendisine fiziksel olarak saldırdığını iddia etmişti. Harry ve eşi Meghan, yaklaşık dört yıl önce kraliyet rollerini bıraktılar ve şu anda Kaliforniya'da yaşıyorlar.

Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı - 3

WILLIAM'IN PLANI NE?

Kaynaklar "Prens William, Kral olduğunda ne yapacağını şimdiden planladı ve onların Kraliyet Ailesi'nde bir geleceği olduğunu düşünmüyor. Harry ile Meghan'ın tekrar aralarına katılmasına izin vermenin kötü bir hareket olduğu ve sonsuza dek dışarıda kalmaları gerektiğini hissediyor" dedi.

Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı - 4

William ve Harry, geçen hafta amcaları için düzenlenen anma töreninde kısa bir süreliğine bir araya geldiler. Kardeşlerin birbirleriyle konuşmadan neredeyse "sırt sırta" durdukları söyleniyor.

Kavgalı kardeşler, geçen yıl Kral Charles'ın taç giyme töreninden bu yana ilk kez aynı odada bir araya geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü Norfolk'taki Snettisham'da düzenlenen törende bir araya gelen ikilinin tek bir kelime bile etmediği bildirildi.

Kral olduğunda ne yapacak? Prens William'ın "acımasız planı" ortaya çıktı - 5

Öte yandan, Prens Harry ailesini özlediğini ve aralarının iyi olmasını çok istediğini daha önce dile getirmişti.

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