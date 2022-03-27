Kraliçe Elizabeth kendi deterjan markasını çıkardı

Bulaşık yıkamayı seven 95 yaşındaki hükümdar bu işi daha keyifli hale getirmek için "doğal" bir temizlik malzemesi piyasaya sürdü.

Independent'in haberine göre deterjanlar, Kraliçe'nin Norfolk'taki evinde yer alan hediyelik eşya dükkanında satılmaya başladı. Hijyen ürününün diğer malzemelere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği belirtildi.