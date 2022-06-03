Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak

Haberler | 03.06.2022 - 10:00

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutluyor. Dört gün sürecek kutlamalarda ilk olarak askeri geçit töreni düzenlendi. Kraliyet ailesi sarayın balkonundan halkı selamladı. Buckingam Sarayı ise kutlama sırasında rahatsızlık yaşayan Kraliçe'nin kutlamaların ikinci gününe katılmayacağını açıkladı.

(Fotoğraflar: AFP / AP)

Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak - 1

'in tahta çıkışının yıldönümü, görkemli kutlamalarla başladı. Toplar ateşlendi. Uçaklar gösteri uçuşu yaptı.

Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak - 2

Dört günlük şenliklerin başlangıcı Doğum Günü Geçit Töreni'niydi. Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmadı. Etkinlik, askeri geçit töreniyle devam etti.

Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak - 3

Balkona çıkarak gösteri uçuşunu izleyen Kraliçe'ye, tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Cambridge dükü Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.

Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak - 4

Kutlamaların ilk günü kraliçenin Windsor kalesinde jübile fenerini yakmasıyla son buldu.

Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak - 5

İngiltere genelinde 2 bini aşkın yerleşim yerinde ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde kutlama ışıkları yakıldı.

Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak - 6

Yürümekte zorlanan ve son zamanlarda birçok etkinliğe katılımını iptal eden Kraliçe için kutlamalar devam edecek. Ancak kendisi kutlamaların ikinci günündeki etkinliklere katılamayacak.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER