Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı: Kutlamaların ikinci gününe katılamayacak

Haberler | 03.06.2022 - 10:00
Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının yıldönümü, görkemli kutlamalarla başladı. Toplar ateşlendi. Uçaklar gösteri uçuşu yaptı.
Dört günlük şenliklerin başlangıcı Doğum Günü Geçit Töreni'niydi. Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmadı. Etkinlik, askeri geçit töreniyle devam etti.
Balkona çıkarak gösteri uçuşunu izleyen Kraliçe'ye, tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Cambridge dükü Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.
Kutlamaların ilk günü kraliçenin Windsor kalesinde jübile fenerini yakmasıyla son buldu.
İngiltere genelinde 2 bini aşkın yerleşim yerinde ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde kutlama ışıkları yakıldı.
Yürümekte zorlanan ve son zamanlarda birçok etkinliğe katılımını iptal eden Kraliçe için kutlamalar devam edecek. Ancak kendisi kutlamaların ikinci günündeki etkinliklere katılamayacak.