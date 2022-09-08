Kraliçe Elizabeth Sandringham'daki evini kiraya veriyor

DAHA ÖNCE DE KİRALADI

İlan, "Tüm bunlar kapınızın eşiğindeyken, muhteşem Kuzey Norfolk plajlarına yalnızca kısa bir sürüş mesafesinde olduğunuzu unutabilirsiniz ki bu bölge, güzel, gelinciklerle dolu çayırlar, lavanta tarlaları, yürüyüş ve bisiklet için ideal sessiz yollar, barlar ve ördek havuzlarıyla dolu birçok tipik İngiliz köyüyle çevrili bir alan" diye devam ediyor.

Bu arada Kraliçe, mülkünü tatilcilere ilk kez kiralamıyor.

Kraliçe'nin İskoçya'daki mülkü Balmoral da fiyatları haftalık 555 ile 1620 sterlin (11-34 bin TL) arasında değişen birçok tatil evine ev sahipliği yapıyor.

Kraliçe, en son yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı Balmoral'da ağırladı.