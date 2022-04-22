Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları

Haberler | 22.04.2022 - 10:17

Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 96. yaşını kutlayan Kraliçe Elizabeth, daha önceki yıllarda askerleri ve halkı selamlamaya çıkmadı. Kraliçe'nin doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları yapıldı.

Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 1

96. doğum günü için bando gösterisi ve top atışları gerçekleşti. Elizabeth doğum gününde geçtiğimiz yılların aksine halkın karşısına çıkmadı.

Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 2

Kraliçe doğum gününü kaybettiği eşi Prens Philip’in en sevdiği yer olan Sandrigham'daki Wood Farm’da geçirdi.

Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 3

Kraliçe bu yıl 96. doğum günüyle birlikte tahta çıkışının 70. yılını da kutluyor. İngiltere'de en uzun süre tahta kalan hükümdar ünvanına sahip Kraliçe için haziran ayında görkemli törenler düzenlenmesi bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 4

Kraliçe’nin haziran ayındaki kutlamalarına kraliyetten olaylı bir biçimde ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’a davet gönderilmişti.

Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 5

İşte Kraliçe için yapılan bando gösterisi ve top atışlarından yansıyan diğer kareler...

Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 6
Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 7
Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları - 8

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