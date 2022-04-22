Kraliçe Elizabeth halkın karşısına çıkmadı: Doğum gününe özel bando gösterisi ve top atışları

Haberler | 22.04.2022 - 10:17
Kraliçe Elizabeth 96. doğum günü için bando gösterisi ve top atışları gerçekleşti. Elizabeth doğum gününde geçtiğimiz yılların aksine halkın karşısına çıkmadı.
Kraliçe doğum gününü kaybettiği eşi Prens Philip’in en sevdiği yer olan Sandrigham'daki Wood Farm’da geçirdi.
Kraliçe bu yıl 96. doğum günüyle birlikte tahta çıkışının 70. yılını da kutluyor. İngiltere'de en uzun süre tahta kalan hükümdar ünvanına sahip Kraliçe için haziran ayında görkemli törenler düzenlenmesi bekleniyor.
Kraliçe’nin haziran ayındaki kutlamalarına kraliyetten olaylı bir biçimde ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’a davet gönderilmişti.
İşte Kraliçe için yapılan bando gösterisi ve top atışlarından yansıyan diğer kareler...