Kraliçe Elizabeth'i erken 'öldürdüler'

Hata, sosyal medyada da espri konusu oldu. Özellikle Brezilya lideri Bolsonaro'nun destekçileri tarafından eleştirilen gazete için "Kraliçe'yi yaşarken öldürdüler. İnsanlar inanırsa amaçları Bolsonaro'yu da öldürmek" ifadeleri kullanıldı..