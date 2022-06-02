Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 14:32 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 14:43
Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl taht kutlaması Buckingham Sarayı’nda büyük bir törenle başladı. Kraliçe’nin Platin Jübile etkinliği için bir araya gelen kraliyet üyeleri, onları bekleyen kalabalığı selamladı.
Binlerce insanın Londra sokaklarını doldurduğu ‘Trooping Colour’ töreninde İngiliz Ordusu geleneksel bayrak yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Cornwall Düşesi Camila tören esnasında aynı at arabasında yolculuk etti.
İkiliyle aynı araçta Middleton ve Prens William’ın çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis oturdu.
Prens Charles, İngiliz Ordusu'nun özel üniformasını giyerek törende yer aldı.
Wales'in Cardiff şehrinde Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak adına kraliyet bandosu İngiltere'nin milli marşını çaldı ve top atışı gerçekleştirildi.
Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Platin Jübile etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Trooping the Colour’ törenine katılması bekleniyor.
İşte Platin Jübile kutlamalarından renkli görüntüler...