Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 14:32 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 14:43

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreni Buckingham Sarayı’nda başladı. Kraliyet ailesinin bir araya geldiği etkinlikte Prens William ve Prens Charles’ın da içinde olduğu atlı birlikleri görkemli bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Londra sokaklarının İngiliz bayrakları ile donatıldığı törene binlerce insan kraliyet ailesini yakından görmek için akın etti.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 1

Kraliçe Elizabethin 70. yıl taht kutlaması Buckingham Sarayı’nda büyük bir törenle başladı. Kraliçe’nin Platin Jübile etkinliği için bir araya gelen kraliyet üyeleri, onları bekleyen kalabalığı selamladı.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 2

LONDRA SOKAKLARI DOLDU

Binlerce insanın Londra sokaklarını doldurduğu ‘Trooping Colour’ töreninde İngiliz Ordusu geleneksel bayrak yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 3

Cambridge Düşesi ve Cornwall Düşesi Camila tören esnasında aynı at arabasında yolculuk etti.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 4

ÇOCUKLARI DA KATILDI

İkiliyle aynı araçta Middleton ve ’ın çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis oturdu.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 5

Prens Charles, İngiliz Ordusu'nun özel üniformasını giyerek törende yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 6

WALES'TE TOP ATIŞI

Wales'in Cardiff şehrinde Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak adına kraliyet bandosu İngiltere'nin milli marşını çaldı ve top atışı gerçekleştirildi.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 7

ve  çiftinin Platin Jübile etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Trooping the Colour’ törenine katılması bekleniyor. 

İşte Platin Jübile kutlamalarından renkli görüntüler...

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 8
Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 9
Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 10
Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 11
Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 12
Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 13
Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı - 14

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