Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği çıkarıldı

Popüler oyuncak Barbie’nin üretici şirketi Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe II. Elizabeth’in sınırlı sayıda bebeğini üretti.

Kraliçe Barbie, bugün, yani Elizabeth’in 96’ncı doğum gününde piyasaya çıktı. Yeni bebek, ünlü ve tarihi figürlerin yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak hazırlandı.