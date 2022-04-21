Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği çıkarıldı

Haberler - ntv.com.tr | 21.04.2022 - 10:20 - Son Güncelleme : 21.04.2022 - 10:27
Popüler oyuncak Barbie’nin üretici şirketi Mattel, Birleşik Krallık tahtında geçirdiği 70 yıl dolayısıyla Platin Jübile yapacak olan Kraliçe II. Elizabeth’in sınırlı sayıda bebeğini üretti.
Kraliçe Barbie, bugün, yani Elizabeth’in 96’ncı doğum gününde piyasaya çıktı. Yeni bebek, ünlü ve tarihi figürlerin yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak hazırlandı.
Yeni Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsünün bir kopyası olarak tasarlandı. Kraliçe Elizabeth, büyükannesinden kalan tacı Prens Philip ile evlenirken de takmıştı.
Kraliçe bebeğin üzerinde taşıdığı pembe ve mavi kurdeleler üzerinde de Elizabeth’in babası Kral VI. George ve büyükbabası V. George’un portreleri yer alıyor.
Barbie bebeğin kutusunda da Buckingham Sarayı’ndan ilham alarak tasarlanan taht görüntüsü bulunuyor.
Büyük Britanya tahtında en uzun süre oturan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth için 2 Haziran ile 5 Haziran arasında Platin Jübile gerçekleştirilecek.
Mattel şirketi son yıllarda, klasik Barbie bebek çizgisinin dışına çıkarak ses getiren koleksiyonlar hazırladı. Ressam Frida Kahlo, kadın astronot Samantha Cristoforetti, NASA matematikçisi ve fizikçisi Katherine Johnson gibi ilham veren isimler koleksiyonlarında Türkiye’den isimler de yer aldı.
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, yazar Gülse Birsel, sörfçü Çağla Kubat da Barbie’nin rol modelleri arasına girdi.