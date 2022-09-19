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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 12:47 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 12:52

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine birçok dünya lideri katıldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 1

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı 'in Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni başladı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 2

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri katıldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 3

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Westminster Katedrali'nde.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 4

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron cenaze töreni için Londra'da.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 5

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 6

'Konsort Kraliçe' Camilla

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 7

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 8

Eski İspanya Kralı Juan Carlos

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 9

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie, Kraliçe'nin cenaze töreni için dünya liderlerine katıldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 10

Eski İngiltere'de Başbakan Theresa May

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 11

Eski İngiltere Başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 12

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı - 13

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