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Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 10:12

Kraliçe Elizabeth'in dünkü cenazesinin yankıları sürerken İngiliz basını Meghan Markle'ın gözyaşlarını konuşuyor. Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan ve bu nedenle kraliyet hayranları tarafından eleştirilen Meghan Markle, cenazedeki ağlama görüntüleriyle İngilizlerin sempatisini kazandı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 1

’in tüm dünyanın izlediği cenaze töreninin ardından kraliyet ailesi konuşulmaya devam ediyor. Dün Londra’da gerçekleşen cenaze töreninin yankıları sürüyor. İngiliz basını, kraliyet üyelerini yakın plana alırken, özellikle ’ın gözyaşları konuşulmaya devam ediyor.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 2

8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin dün tüm gün gerçekleşen cenaze töreninin ilk ayağı olan Westminster Kilisesi’nde, Elizabeth’in naaşının taşınma anı, 41 yaşındaki Markle’ı duygulandırdı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 3

Konsor Kraliçe Camilla, Galler Prensesi Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile yan yana duran Sussex Düşesi’nin gözleri doldu. Markle, yanağına süzülen gözyaşını silerken görüntülendi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 4

Öncesinde, Kraliçe'nin tabutunun arkasında aile üyeleri ve alayla kiliseye giren Markle’ın yanında Kate Middleton ve çocukları ile Wessex Kontesi Sophie ve Prens Edward vardı.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 5

Ayinden önce, Markle, Kraliçe'nin tabutunun sunağa yerleştirilmesini izlerken Kate ve çocukları Prens George ve Prenses Charlotte'ın yanında kısa bir süre durdu.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 6

Markle ve Prens Harry daha sonra Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte kilisede ikinci sıradaki yerlerine oturdular.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 7

İlk sırada Kral Charles ve Camilla, Prens Andrew, Prens Edward ve Sophie Wessex, Prens William ile Prenses Kate ve çocukları, Peter Phillips, Zara ve Mike Tindall oturdu.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 8

Bu ayinin ardından Kraliçe’nin naaşı Londra sokaklarında gezdirildi ve son durak olan Windsor’daki St George's Şapeli’ne götürüldü. Orada da Meghan ve Harry çifti, Galler Prensesi Kate tarafından koltuklarına yönlendirildi.

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 9

İşte Kraliçe'nin cenaze töreninde Meghan Markle ve diğer kraliyet üyelerinin kareleri...

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 10
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 11
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 12
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 13
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 14
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 15
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 16
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 17
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 18
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 19
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 20
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 21
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 22
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 23
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 24
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 25
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Meghan Markle'ın gözyaşları - 26

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