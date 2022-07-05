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Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 07:44

Buckingham Sarayı hazırladığı bildirgeyle Kraliçe II. Elizabeth'in görev tanımında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu. Kraliçe'nin görev kapsamı genişlerken diğer kraliyet üyelerine bazı haklar verildi.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 1

Tahttaki 70 .yılını Platin Jübile etkinlikleriyle kutlayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in görev tanımında bazı değişiklikler oldu.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 2

GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VAR

96 yaşındaki kraliyet üyesinin görev tanımı Buckingham Sarayı tarafından hazırlanan bir bildirge ile yayınlandı. Sarayın açıklamasına göre Kraliçe’nin görevlerinde küçük değişiklikler yapıldı.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 3

PARLAMENTO AÇILIŞINA KATILMAK ZORUNDA DEĞİL

Anayasal bir tören olan İngiliz Parlamento Açılış’ına katılmak, Kraliçe’nin görevleri arasından çıkarıldı. , 59 yıl sonra ilk kez bu yıl parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmamıştı. Epizodik hareketlilik sorunları yaşayan Kraliçe'nin doktorlarına danışarak bu kararı aldığı belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 4

Kraliçe’nin Devlet Başkanı ve Millet Başkanı olarak görevleri devam ediyor.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 5

DİĞER ÜYELER BAZI GÖREVLERİ DEVRALABİLİR

Kraliçe’nin Devlet Başkanı olarak 13 temel görevi bulunuyor. Güncellenen görev tanımında ise parlamento ve diplomatik görevlerinin devam ettiği ve diğer kraliyet üyelerinin onun adına bazı görevleri devralabileceği belirtiliyor.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 6

Kraliçe’nin yerine getirmesi gereken görevler, gelecekte İngiltere Kralı olması planlanan Prens Charles’a devredilecek.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 7

KRALİYET AİLESİNİN GİDERLERİ ARTTI

Pandemi sonrası tüm dünya ekonomik düzenlerini korumaya çalışırken İngiliz Kraliyet Ailesi'nin giderlerinin de yüzde 17 arttığı ve harcamalarda kısıtlamaya gidileceği açıklanmıştı. Pandemi sonrası resmi görevlerine dönen ailenin geliri 14 milyon sterline ulaştı.

Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti - 8

EN UZUN HİZMET VEREN 2. HÜKÜMDAR

Bu yıl tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçesi II. Elizabethdünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçiren Elizabeth, geçtiğimiz gün 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak en uzun süre hükümdar olan ikinci kişi oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV.Louis.

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