Kraliçe Elizabeth'in görev tanımı değişti

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 07:44
Tahttaki 70 .yılını Platin Jübile etkinlikleriyle kutlayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in görev tanımında bazı değişiklikler oldu.
96 yaşındaki kraliyet üyesinin görev tanımı Buckingham Sarayı tarafından hazırlanan bir bildirge ile yayınlandı. Sarayın açıklamasına göre Kraliçe’nin görevlerinde küçük değişiklikler yapıldı.
Anayasal bir tören olan İngiliz Parlamento Açılış’ına katılmak, Kraliçe’nin görevleri arasından çıkarıldı. Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez bu yıl parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmamıştı. Epizodik hareketlilik sorunları yaşayan Kraliçe'nin doktorlarına danışarak bu kararı aldığı belirtildi.
Kraliçe’nin Devlet Başkanı ve Millet Başkanı olarak görevleri devam ediyor.
Kraliçe’nin Devlet Başkanı olarak 13 temel görevi bulunuyor. Güncellenen görev tanımında ise parlamento ve diplomatik görevlerinin devam ettiği ve diğer kraliyet üyelerinin onun adına bazı görevleri devralabileceği belirtiliyor.
Kraliçe’nin yerine getirmesi gereken görevler, gelecekte İngiltere Kralı olması planlanan Prens Charles’a devredilecek.
Pandemi sonrası tüm dünya ekonomik düzenlerini korumaya çalışırken İngiliz Kraliyet Ailesi'nin giderlerinin de yüzde 17 arttığı ve harcamalarda kısıtlamaya gidileceği açıklanmıştı. Pandemi sonrası resmi görevlerine dönen ailenin geliri 14 milyon sterline ulaştı.
Bu yıl tahttaki 70. yılını kutlayan Kraliçesi II. Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçiren Elizabeth, geçtiğimiz gün 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak en uzun süre hükümdar olan ikinci kişi oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV.Louis.