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Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları

Haberler | 29.06.2022 - 08:35

Kraliyet yazarı Robert Hardman, Kraliçe Elizabeth'in etkinlikler ve diğer ülkelerin lideriyle tanışmadan önce hangi hazırlıkları yaptığına dair notları açıkladı.

Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları - 1

Kraliyet yazarı Robert Hardman geçtiğimiz günlerde düzenlenen Chalke Valley Tarih Festivali kapsamında ile ilgili geçmişe dair bazı notlar yayınladı.

Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları - 2

Notlara göre tahtta 70 yılını deviren Kraliçe Elizabeth'in diğer ülkelerin lideriyle tanışmadan önce bazı hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. Hardman'a göre, Kraliçe ne zaman bir liderle tanışacak olsa iki ayrı dosya hazırlanmasını istiyordu. Bu dosyalardan biri tanışacağı liderin kişiliğine dair detayları, diğeri ise onunla konuşurken kaçınılması gereken konuları içeriyordu. Kraliçe hazırlanan dosyaları okur, tanışacağı kişiyle ona göre bir diyalog kurardı.

Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları - 3

Milliyet'in aktardığına göre; Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in 1974 yılında Birleşik Krallık'a yaptığı ziyarette Kraliçe Elizabeth'e Danimarka'nın Avrupa'nın yetişkin içerikleri endüstrisinin başkenti olarak görülmesinden bahsetmemesinin tavsiye edilmesi dikkat çeken notlar arasında yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları - 4

1977 yılında ise ismi paylaşılmayan bir başbakan hakkındaki Kraliçe'ye verilen notlarda, başbakanın zaman zaman aklını başından alacak güzellikteki sarışın kadınlardan özel olarak hoşlandığı bilgisi yer alıyordu.

Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları - 5

Kraliçe'nin 'gardırop diplomasisi' adlı bir kavramına da dikkat çekildi. Kraliçe'nin gittiği ülkelerin saraylarına, kültür ve gelenekleri bozmayacak şekilde giyindiği de aktarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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