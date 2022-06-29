Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları

Haberler | 29.06.2022 - 08:35
Kraliyet yazarı Robert Hardman geçtiğimiz günlerde düzenlenen Chalke Valley Tarih Festivali kapsamında Kraliçe Elizabeth ile ilgili geçmişe dair bazı notlar yayınladı.
Notlara göre tahtta 70 yılını deviren Kraliçe Elizabeth'in diğer ülkelerin lideriyle tanışmadan önce bazı hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. Hardman'a göre, Kraliçe ne zaman bir liderle tanışacak olsa iki ayrı dosya hazırlanmasını istiyordu. Bu dosyalardan biri tanışacağı liderin kişiliğine dair detayları, diğeri ise onunla konuşurken kaçınılması gereken konuları içeriyordu. Kraliçe hazırlanan dosyaları okur, tanışacağı kişiyle ona göre bir diyalog kurardı.
Milliyet'in aktardığına göre; Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in 1974 yılında Birleşik Krallık'a yaptığı ziyarette Kraliçe Elizabeth'e Danimarka'nın Avrupa'nın yetişkin içerikleri endüstrisinin başkenti olarak görülmesinden bahsetmemesinin tavsiye edilmesi dikkat çeken notlar arasında yer alıyor.
1977 yılında ise ismi paylaşılmayan bir başbakan hakkındaki Kraliçe'ye verilen notlarda, başbakanın zaman zaman aklını başından alacak güzellikteki sarışın kadınlardan özel olarak hoşlandığı bilgisi yer alıyordu.
Kraliçe'nin 'gardırop diplomasisi' adlı bir kavramına da dikkat çekildi. Kraliçe'nin gittiği ülkelerin saraylarına, kültür ve gelenekleri bozmayacak şekilde giyindiği de aktarıldı.