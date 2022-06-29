Kraliçe Elizabeth'in görüşmeler öncesi hazırlık notları

Notlara göre tahtta 70 yılını deviren Kraliçe Elizabeth'in diğer ülkelerin lideriyle tanışmadan önce bazı hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. Hardman'a göre, Kraliçe ne zaman bir liderle tanışacak olsa iki ayrı dosya hazırlanmasını istiyordu. Bu dosyalardan biri tanışacağı liderin kişiliğine dair detayları, diğeri ise onunla konuşurken kaçınılması gereken konuları içeriyordu. Kraliçe hazırlanan dosyaları okur, tanışacağı kişiyle ona göre bir diyalog kurardı.