Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu'

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 13:00 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 13:30
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ederken son olarak da 'tabut' dikkatleri üzerine çekti.
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.
Devlet cenazelerinin katı protokol kuralları doğrultusunda düzenlendiği İngiltere'de, Elizabeth'in töreni için milyonlarca sterlin harcanıyor.
Elizabeth'in naaşının taşındığı tabut, dikkatleri üzerine çekti. Ve tabutun sıradan tabutlara göre daha ağır, nedeninin ise kurşundan kaplı olduğu öğrenildi. Tıpkı Diana ve Prens Philip'in tabutu gibi.
(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)
'Kurşun tabut' kullanılması geleneği 11. yüzyılda İngiltere'nin ilk Norman Kralı I. William'a dayandırılıyor.
I. William'ın cenazesinde kralın bedeninin açıldığı ve sonrasında da dayanılmaz bir kokunun etrafı sardığı öne sürülüyor.
(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)
I. William'dan sonraki kraliyet üyelerinin aynı sonu yaşamaktan korktuğu için hava geçirmez özellikleri olan tabutu tercih ettiği bunun kraliyet ailesinde gelenek olarak sürdürüldüğü belirtiliyor.
(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)