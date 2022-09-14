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Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu'

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 13:00 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 13:30

İskoçya'da 96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunun 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Hafif görüntüsüne rağmen son derece ağır olan tabut, kurşun kaplı. Kurşundan tabutun geçmişiyse kraliyet tarihine uzanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' - 1

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ederken son olarak da 'tabut' dikkatleri üzerine çekti.

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' - 2

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana ilk devlet cenazesi olacak.

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' - 3

Devlet cenazelerinin katı protokol kuralları doğrultusunda düzenlendiği 'de, Elizabeth'in töreni için milyonlarca sterlin harcanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' - 4

KURŞUN KAPLI TABUT

Elizabeth'in naaşının taşındığı tabut, dikkatleri üzerine çekti. Ve tabutun sıradan tabutlara göre daha ağır, nedeninin ise kurşundan kaplı olduğu öğrenildi. Tıpkı Diana ve Prens Philip'in tabutu gibi.


(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' - 5

'Kurşun tabut' kullanılması geleneği 11. yüzyılda İngiltere'nin ilk Norman Kralı I. William'a dayandırılıyor.

I. William'ın cenazesinde kralın bedeninin açıldığı ve sonrasında da dayanılmaz bir kokunun etrafı sardığı öne sürülüyor.


(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)

Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu' - 6

I. William'dan sonraki kraliyet üyelerinin aynı sonu yaşamaktan korktuğu için hava geçirmez özellikleri olan tabutu tercih ettiği bunun kraliyet ailesinde gelenek olarak sürdürüldüğü belirtiliyor. 

(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)

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