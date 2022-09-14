Kraliçe Elizabeth'in 'kurşun tabutu'

KURŞUN KAPLI TABUT

Elizabeth'in naaşının taşındığı tabut, dikkatleri üzerine çekti. Ve tabutun sıradan tabutlara göre daha ağır, nedeninin ise kurşundan kaplı olduğu öğrenildi. Tıpkı Diana ve Prens Philip'in tabutu gibi.



(Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesinden bir görüntü)