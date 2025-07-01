Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil''

En büyük hayal kırıklığı ise 2020’de yaşandı. Prens Harry ve Meghan Markle’ın resmi kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınması, kamuoyunda “Megxit” olarak adlandırılmıştı.

Kraliçe’nin bu gelişmeden son derece üzgün olduğu ve bu duygusunu yakın çevresiyle paylaştığı bildirildi. Lady Elizabeth, “Bana bunu söylediğinde çok şaşırdım, gerçekten derinden etkilenmişti” dedi.