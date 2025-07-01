Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil''

1952’den 2022’ye kadar Birleşik Krallık tahtında kalan Kraliçe II. Elizabeth’in, Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle’ın düğün kıyafetini merak ettiği ancak Markle’ın bu konuda Kraliçe’ye hiçbir bilgi vermediği ortaya çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 1

Kraliyet yazarı Sally Bedell Smith’in iddialarına göre, Kraliçe II. Elizabeth, Prens Harry ile Meghan Markle’ın 2018’deki düğünü öncesinde gelinlikle ilgili bilgi almak istedi ancak Meghan Markle bu konuda hiçbir detay paylaşmadı. Ayrıca, Kraliçe’nin, torunu Harry ve eşi Meghan’ın kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınmasından büyük üzüntü duyduğu belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 2

Yeni yayımlanan belgeler, Sally Bedell Smith’in, Kraliçe'nin kuzeni ve yakın danışmanı Lady Elizabeth Anson ile yaptığı görüşmelere dayanıyor. Lady Elizabeth’in açıklamalarına göre Kraliçe, Meghan’ın, düğün hazırlıklarıyla ilgili kendisini tamamen dışarda bırakmasından rahatsız oldu. Meghan'ın özellikle gelinlik konusundaki ketumluğu dikkat çekti.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 3

''BOŞANMIŞ BİR KADIN İÇİN UYGUN DEĞİL''

Givenchy imzalı gelinlik, kayık yaka ve üç çeyrek kol detaylarıyla öne çıkarken, Kraliçe bu tasarımı “fazla gösterişli” buldu ve bir boşanmış kadına uygun olmadığını düşündü.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 4

Lady Elizabeth’in ifadelerine göre Kraliçe, Meghan Markle’ın aileye uygunluğuna dair ciddi tereddütler yaşıyordu. “Meghan’ı sevip sevmediği konusunda emin değildi” diyen Lady Elizabeth, Kraliçe’nin Prens Harry ile yaşadığı bazı gerginlikleri de aktardı. Hatta Harry’nin büyükannesine bir görüşme sırasında “on dakika boyunca kaba davrandığı” iddia edildi.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 5

En büyük hayal kırıklığı ise 2020’de yaşandı. Prens Harry ve Meghan Markle’ın resmi kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınması, kamuoyunda “Megxit” olarak adlandırılmıştı.

Kraliçe’nin bu gelişmeden son derece üzgün olduğu ve bu duygusunu yakın çevresiyle paylaştığı bildirildi. Lady Elizabeth, “Bana bunu söylediğinde çok şaşırdım, gerçekten derinden etkilenmişti” dedi.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 6

Öte yandan son haftalarda, Sussex çiftinin kraliyet ailesine dönüş sinyalleri verdiği iddiaları dolaşıma girdi. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in pasaport başvurularında “Majesteleri” (HRH) unvanlarının ve “Sussex” soyadının yer alması, bu iddiaları güçlendirdi.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 7

Daily Mail yazarı Richard Eden ise bu hamleyi “çiftin kraliyetle ilişkileri düzeltme niyetinde olduğunun en güçlü işareti” olarak yorumladı. Eden, “ABD’de kendi yollarını seçen Sussex çifti, şimdi çocukları aracılığıyla yeniden kraliyet ailesinin bir parçası olmayı mı hedefliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.



Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil'' - 8
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