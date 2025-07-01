Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle öfkesi: ''Boşanmış bir kadın için uygun değil''
1952’den 2022’ye kadar Birleşik Krallık tahtında kalan Kraliçe II. Elizabeth’in, Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle’ın düğün kıyafetini merak ettiği ancak Markle’ın bu konuda Kraliçe’ye hiçbir bilgi vermediği ortaya çıktı.
Kraliyet yazarı Sally Bedell Smith’in iddialarına göre, Kraliçe II. Elizabeth, Prens Harry ile Meghan Markle’ın 2018’deki düğünü öncesinde gelinlikle ilgili bilgi almak istedi ancak Meghan Markle bu konuda hiçbir detay paylaşmadı. Ayrıca, Kraliçe’nin, torunu Harry ve eşi Meghan’ın kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınmasından büyük üzüntü duyduğu belirtildi.