Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarı bugün ziyarete açıldı. Saint George Şapeli’nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe Elizabeth'in mezar taşını İngilizler, bugünden itibaren ziyaret edebilecek.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı - 1

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarı Windsor Kalesi’ndeki Saint George Şapeli’nde ziyarete açıldı.

Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı - 2

Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı - 3

MEZAR TAŞINDAN İLK FOTOĞRAF

Buckingham Sarayı, eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen mezarın ilk fotoğrafını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral VI. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı - 4

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi. 

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı - 5

Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.

Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı - 6

70 YIL HÜKÜM SÜRDÜ

70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi. 

N-LIFE HABERLERİ

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