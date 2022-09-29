Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.

Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.