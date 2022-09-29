Kraliçe Elizabeth'in mezarı ziyarete açıldı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarı Windsor Kalesi’ndeki Saint George Şapeli’nde ziyarete açıldı.
Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.
Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.
Buckingham Sarayı, eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen mezarın ilk fotoğrafını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral VI. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.
Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi.
Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.
Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.
70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.
Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.