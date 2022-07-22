Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide

Haberler | 22.07.2022 - 07:58
Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70'ıncı yıldönümünde Buckingham Sarayı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Kraliçe'nin tahttaki ilk yıllarında çekilen fotoğraflar ve o fotoğraflarda taktığı mücevherler sergileniyor.
Sergideki fotoğrafların sayısı 24'ü buluyor. Hepsi kraliyet fotoğraftçısı Dorothy Wilding tarafından çekildi.
Sergide Kraliçe'nin henüz 11 yaşındayken babasının tahta çıkışında taktığı taç da bulunuyor. Kraliçe'ye 18'inci doğum gününde verilen hediyeler ve 1950'li yıllarda kullandığı mücevherler de sergilenenler arasında.
İngiltere'de en uzun süre tahtta kalan hükümdar unvanına sahip İkinci Elizabeth, 1952'de 26 yaşındayken tahta çıktı.
6 şubat'ta tahtta 70. yılını geride bıraktı. Kraliçe halen dünyanın yaşayan en yaşlı hükümranı unvanını taşıyor.