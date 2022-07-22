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Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide

Haberler | 22.07.2022 - 07:58

Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıldönümü dolasıyla Londra, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Buckhingham Sarayı'ndaki sergide Kraliçe'nin fotoğrafları ve o fotoğaflar çekilirken taktığı mücevherler yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide - 1

'in tahta çıkışının 70'ıncı yıldönümünde Buckingham Sarayı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide - 2

Kraliçe'nin tahttaki ilk yıllarında çekilen fotoğraflar ve o fotoğraflarda taktığı mücevherler sergileniyor.

Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide - 3

Sergideki fotoğrafların sayısı 24'ü buluyor. Hepsi kraliyet fotoğraftçısı Dorothy Wilding tarafından çekildi.

Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide - 4

Sergide Kraliçe'nin henüz 11 yaşındayken babasının tahta çıkışında taktığı taç da bulunuyor. Kraliçe'ye 18'inci doğum gününde verilen hediyeler ve 1950'li yıllarda kullandığı mücevherler de sergilenenler arasında.

Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide - 5

İngiltere'de en uzun süre tahtta kalan hükümdar unvanına sahip İkinci Elizabeth, 1952'de 26 yaşındayken tahta çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in mücevherleri sergide - 6

6 şubat'ta tahtta 70. yılını geride bıraktı. Kraliçe halen dünyanın yaşayan en yaşlı hükümranı unvanını taşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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