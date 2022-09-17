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Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada

Haberler | 17.09.2022 - 10:47

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in naaşını ziyaret sürüyor. Onbinler, Kraliçe'ye son görevini yerine getirmek için Westminster'ın önünde saatlerce 5 kilometreye varan kuyruklarda bekliyor. Kuyruk bekleyenlerden biri de İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski Kaptanı David Beckham oldu. Beckham 13 saatten uzun süre kuyruk bekledi. Kral Charles ve üç kardeşi ise Kraliçe'nin naaşının başında nöbet tuttu, saygı duruşunda bulundu. Prensi William ve kardeşi Harry, babalarından 24 saat sonra, naaşın başında saygı duruşunda bulunacak.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 1

Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, Kraliçe'nin naaşının başında nöbet tuttu. Elizabeth'in çocukları, naaşın dört yanında 15 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Ailenin diğer üyeleri ise locadan onları izledi.


Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 2

Prens Andrew ve Prens Harry, kraliyet görevi yapmadıkları için bugüne kadar törenlere sivil kıyafetle katıldı. Ancak Londra'daki saygı duruşu için her ikisine de askeri üniforma izni çıktı.


Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 3

Kral'ın iki oğlu, Galler Prensi William ve kardeşi Harry, babalarından 24 saat sonra, naaşın başında saygı duruşunda bulunacak.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 4

İnglitere halkı, Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek için 5 kilometreye varan uzun kuyruklarda beklemeye devam ediyor. O isimlerden biri de, İngiltere Futbol Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham'dı.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 5

Eski yıldız futbolcu, 13 saati aşkın süre kuyrukta bekledi. Beklerken hayranlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 6

Kraliçe'nin huzuruna vardığında ise hayli üzgün görünüyordu. Saygı duruşunda bulunup Westminster'dan ayrıldı.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 7

Kraliçe'nin ziyaretçilerinden biri de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern oldu. Cenaze için İnglitere'ye giden konuk başbakan, beraberindeki heyetle birlikte Westminster'a gitti.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada - 8

İngiliz TV sunucusu Susanna Reid de sırada bekleyen ünlüler arasında yer aldı.

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