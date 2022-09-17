Kraliçe Elizabeth'in naaşı için 5 km kuyruk: Aile üyeleri nöbette Beckham sırada

Haberler | 17.09.2022 - 10:47
Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, Kraliçe'nin naaşının başında nöbet tuttu. Elizabeth'in çocukları, naaşın dört yanında 15 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Ailenin diğer üyeleri ise locadan onları izledi.
Prens Andrew ve Prens Harry, kraliyet görevi yapmadıkları için bugüne kadar törenlere sivil kıyafetle katıldı. Ancak Londra'daki saygı duruşu için her ikisine de askeri üniforma izni çıktı.
Kral'ın iki oğlu, Galler Prensi William ve kardeşi Harry, babalarından 24 saat sonra, naaşın başında saygı duruşunda bulunacak.
İnglitere halkı, Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek için 5 kilometreye varan uzun kuyruklarda beklemeye devam ediyor. O isimlerden biri de, İngiltere Futbol Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham'dı.
Eski yıldız futbolcu, 13 saati aşkın süre kuyrukta bekledi. Beklerken hayranlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Kraliçe'nin huzuruna vardığında ise hayli üzgün görünüyordu. Saygı duruşunda bulunup Westminster'dan ayrıldı.
Kraliçe'nin ziyaretçilerinden biri de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern oldu. Cenaze için İnglitere'ye giden konuk başbakan, beraberindeki heyetle birlikte Westminster'a gitti.
İngiliz TV sunucusu Susanna Reid de sırada bekleyen ünlüler arasında yer aldı.