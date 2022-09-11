Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 13:33 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 13:43
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı taşınıyor.
Kraliçe’nin naaşı yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıktı. Cenaze Edinburgh’a götürülecek.
Ardından Holyroodhouse Sarayı’na transfer edilecek cenaze, altı saatlik bir yolculuk yapacak.
Naaş, pazartesi günü Giles Katedrali'ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak. Buradaki törene Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyeleri de katılacak.
Kraliçe'nin tabutu, salı günü kızı Prenses Anne'nin refakatinde Londra'ya getirilecek. Aynı gün Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı’ndaki Taht Odası'na yerleştirilecek.
14 Eylül Çarşamba günü ise Kraliçe Elizabeth'in naaşı Parlamento’nun bulunduğu Westminster Sarayı’na törenle taşınacak. Kraliçe'nin naaşı taşınırken tören alayına Kraliyet ailesi de katılacak.
2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak. Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.
Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.