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Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 13:33 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 13:43

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı İskoçya Balmoral Şatosu'ndan yola çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı - 1

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı taşınıyor.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı - 2

Kraliçe’nin naaşı yaşamını yitirdiği Balmoral Şatosu'ndan yola çıktı. Cenaze Edinburgh’a götürülecek.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı - 3

Ardından Holyroodhouse Sarayı’na transfer edilecek cenaze, altı saatlik bir yolculuk yapacak.

Naaş, pazartesi günü Giles Katedrali'ne götürülerek halkın ziyaretine açılacak. Buradaki törene Kral 3. Charles ve ailesi üyeleri de katılacak.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı - 4

Kraliçe'nin tabutu, salı günü kızı Prenses Anne'nin refakatinde Londra'ya getirilecek. Aynı gün Kraliçe'nin naaşı Buckingham Sarayı’ndaki Taht Odası'na yerleştirilecek.

14 Eylül Çarşamba günü ise 'in naaşı Parlamento’nun bulunduğu Westminster Sarayı’na törenle taşınacak. Kraliçe'nin naaşı taşınırken tören alayına Kraliyet ailesi de katılacak.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı yola çıktı - 5

NAAŞI HALKIN ZİYARETİNE AÇIK OLACAK

2. Elizabeth'in naaşı, 4 gün boyunca Westminster Sarayı’nda halkın ziyaretine açık olacak.  Ardından Kraliçe 19 Eylül'de Westminster kilisesinde resmi devlet töreniyle son yolculuğa uğurlanacak.

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının da yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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