Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Tom Cruise'la arkadaş olduğu ortaya çıktı

"BİRLİKTE ÇAY İÇTİLER"

Independent'in haberine göre, kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Kraliçe, Cruise'la tanışamadığı için gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı. Ardından Cruise her şeyin onun için hazırlandığı özel bir Windsor Kalesi turuna davet edildi. Kraliçe ve Cruise birlikte çay içtiler."

Sorunsuz geçen ziyarette Cruise'a bir tören silahını ateşleme fırsatı da sunulmuş.

Kaynak şöyle ekledi:

"Kraliçe, Cruise'u görmekten çok mutlu oldu. O kadar iyi anlaştılar ki Kraliçe, Cruise'u başka bir gün öğle yemeğine de davet etti. Cruise'un helikopterle gelmesine bile izin verdi."