Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Tom Cruise'la arkadaş olduğu ortaya çıktı

Kraliçe II. Elizabeth'in ölmeden önce ünlü oyuncu Tom Cruise'la tanışıp arkadaş olduğu öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Tom Cruise'la arkadaş olduğu ortaya çıktı - 1

Kraliçe II. Elizabeth, ölmeden önce ünlü oyuncu Tom Cruise'la tanışıp arkadaş olmuş.


The Sunday Times'a konuşan bir kaynak, Kraliçe'nin Cruise'u özel olarak Windsor Kalesi'ne davet ettiğini ve ikilinin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Tom Cruise'la arkadaş olduğu ortaya çıktı - 2

JÜBİLEDE TANIŞAMADILAR

60 yaşındaki oyuncu, mayısta Kraliçe'nin tahttaki 70. yılının kutlandığı Platin Jübile'ye katılmıştı.

Hareket etmekte güçlük çeken 96 yaşındaki Elizabeth ise Cruise'la tanışamamıştı.

Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Tom Cruise'la arkadaş olduğu ortaya çıktı - 3

"BİRLİKTE ÇAY İÇTİLER"

Independent'in haberine göre,  kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Kraliçe, Cruise'la tanışamadığı için gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı. Ardından Cruise her şeyin onun için hazırlandığı özel bir Windsor Kalesi turuna davet edildi. Kraliçe ve Cruise birlikte çay içtiler."

Sorunsuz geçen ziyarette Cruise'a bir tören silahını ateşleme fırsatı da sunulmuş.

Kaynak şöyle ekledi:

"Kraliçe, Cruise'u görmekten çok mutlu oldu. O kadar iyi anlaştılar ki Kraliçe, Cruise'u başka bir gün öğle yemeğine de davet etti. Cruise'un helikopterle gelmesine bile izin verdi."

Kraliçe Elizabeth'in ölmeden önce Tom Cruise'la arkadaş olduğu ortaya çıktı - 4

"BAŞARDIKLARIYLA TARİH YAZDI"

Kraliçe 8 Eylül'de ölünce, planlanan öğle yemeği hiçbir zaman gerçekleşememiş.

Ünlü oyuncu, Platin Jübile'ye katılmadan önce bir televizyon programında Kraliçe'ye olan hayranlığını dile getirmişti.

Cruise, "Kraliçe'nin kendini görevine adamasına hayranım. Başardıklarıyla tarih yazdı" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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