Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile'sinde bomba paniği

Haberler | 04.06.2022 - 15:49
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen kutlamaların üçüncü gününde bomba paniği yaşandı.
Trafalgar Meydanı bomba ihbarı ve şüpheli görülen bir araç sonra meydan tahliye edildi.
Ancak kısa süre sonra ihbarın asılsız olduğu anlaşılınca güvenlik alarmı sona erdi ve meydan yeniden etkinlere açıldı.
Kutlamaların üçüncü gününde Buckingham Sarayı önünde ünlü şarkıcıların konser vermesi de planlanıyor. Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William da birer konuşma yapacak. Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek.
Öte yandan Elizabeth'in tahta çıkışını kutlayanlar arasında köpekler de var. Corgi cinsi köpeklere olan sevgisiyle bilinen Kraliçe için, 100 köpek ve sahipleri de yürüyüş yaptı.
Köpeklerden bazılarına, İngiltere bayrağını simgeleyen fularlar bağlanırken; bazılarına da Kraliyet üniforması giydiridi.