Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile'sinde protesto gösterisi

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 14:55
Kraliçe II. Elizabeth’in İngiltere tahtındaki 70’inci yılını kutlamak amacıyla yapılan Platin Jübile başladı. Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından düzenlenen Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni sırasında bir protesto eylemi gerçekleştirildi.
25 kadar protestocu askeri geçidi kesintiye uğratmak istedi.
Hayvan ve iklim adaleti hareketi olarak bilinen Animal Rebellion topluluğundan iki kişi, seyirci bölümündeki bariyerleri aşarak bando takımı yaklaşırken caddenin ortasına oturdu ve askerleri durdurmaya çalıştı.
Bando ekibi, protestocuların yanlarından geçerek geçide devam ederken, polisler, protestocuları yoldan çekti.
Polislerin eylemcileri gözaltına almasından kısa süre sonra Twitter’dan, “Hayvan İsyancıları, kraliyet topraklarının geri alınmasını talep ederek Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamalarını bozuyor” mesajı paylaşıldı.
Mesajda ayrıca, “Bu yaz, süt endüstrisine karşı her zamankinden daha büyük adımlar atıyoruz ve size ihtiyacımız var” denildi.
Hükümeti bitki temelli bir gıda sistemine doğru harekete geçmeye zorlamak için kurulan Animal Rebellion’ın mensupları, kraliyet ailesinin bitki temelli çiftçiliğe adil bir geçişe öncülük etmek için zamanı olmasına rağmen bunu başaramadığını savunuyor. Aktivistler, ülkede en büyük toprak sahiplerinden olan kraliyetin et, balık ve süt ürünleri endüstrisini desteklemeye devam etmekle suçluyor.
Protestocular, sektör ve endüstrilerin iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu iddia ediyor.
Bir Metropolitan Polis Merkezi yetkilisi, bu sabah saatlerinde askeri geçide engel olan kişilerin tutuklandığını bildirdi. Yetkililer, tutuklamaların, otoyolu kapatan kişilerin asayiş sorunu oluşturdukları gerekçesiyle için yapıldığını belirtti.
Geçit alanının etrafında İngiltere bayrakları ile bekleyen İngilizler, protestoya rağmen Trooping the Colour geçidini izlemeye devam etti.
Kraliçe’nin resmi doğum günü kutlaması için 260 yıldır yapılan geleneksel askeri tören için bu yıl, 1500’den fazla polis ve asker görev alıyor.