Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile'sinde protesto gösterisi

Hükümeti bitki temelli bir gıda sistemine doğru harekete geçmeye zorlamak için kurulan Animal Rebellion’ın mensupları, kraliyet ailesinin bitki temelli çiftçiliğe adil bir geçişe öncülük etmek için zamanı olmasına rağmen bunu başaramadığını savunuyor. Aktivistler, ülkede en büyük toprak sahiplerinden olan kraliyetin et, balık ve süt ürünleri endüstrisini desteklemeye devam etmekle suçluyor.