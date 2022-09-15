Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 10:53 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 11:14
Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunu içinin kurşun astarla kaplandığı ortaya çıktı. Tabut, 30 yıldan fazla bir süre önce, Prens Philip'in tabutunu yapan şirket tarafından tasarlandı. İlk üreten firma kapanınca başka bir firma tabutu tamamladı ve tören için sakladı. Kraliyet ailesi her zaman tabutları hazır bekletiyor.
Tabutta İngiliz meşesi kullanıldı. Bu özel ağacı şu an bulmak zor ve çok pahalı.
Tabutun içi, hava almaması ve cesedin uzun süre korunması için kurşunla kaplandı ve ahşap kesişme yerlerine de kurşun dolgular yapıldı.
Kraliçe, şapelin özel aile bölümüne defnedilecek. Bu nedenle cesedin korunması çok önemli. Yani tabut toprakla temas etmeyecek.
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak tören sırasında Windsor Kalesi'ndeki Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek.
Bu bölüme Kral George VI ve Kraliçe Anne Kraliçe Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret da defnedildi.
Prens Philip'in tabutu, Kraliçe'ye katılmak için Kraliyet Mahzeninden anıt şapele taşınacak.
Kraliçe'nin tabutu, Edinburgh Dükü'nün tabutunu da yapan firma tarafından 30 yıldan fazla bir süre önce imal edildi.
Aile Cenaze Servisi AW Lymn'in Genel Müdürü Matthew Lymn Rose, "Anladığım kadarıyla Kraliçe ve Kraliyet Ailesi'nin tüm üyeleri hayattayken tabut yaptırıyor.. Yani gecikme yok, tabut her zaman hazır" dedi.
Kraliyet ailelerini kurşunla kaplı tabutlara yerleştirme uygulaması yüzlerce yıl öncesine dayanıyor ve bu işlemiçin ilginç bir neden var.
İçi kurşun kaplı bir tabutun avantajı hava geçirmez olması. Bu vücudu daha uzun süre korumaya yardımcı olan bir kraliyet geleneği. Aslında, ceset bir yıla kadar korunabilir, çünkü tabutun bu yapısı içeri nemin girmesini engeller.
Lymn Rose şu bilgileri de verdi: “Çoğu insan yeraltına gömülür. Bir kilisede bir tabut tonozunuz veya bir aile odanız varsa, o zaman o tabut yerin üstünde ve dış etkilere açık kalır. Mühürlü bir tabut çok önemli.”
Kraliçenin tabutu toprağa gömülü olmayacak. Dolayısıyla, meşe tabutun içindeki kurşun kaplama cesedi korumak için gerekli.
Geleneksel olarak kraliyet tabutları, Sandringham malikanesinden iyi işlenmiş meşe ağacından yapılırdı. Merhum Kraliçe'nin tabutunun imalatıyla ilgili kesin detayların, sipariş edilmesinden bu yana geçen on yıllar içinde kaybolduğu düşünülüyor. Ancak tabutun dışı için İngiliz meşesi seçilmiş.
Tabut, uzman firma Henry Smith tarafından yapılmış.
Şirket ayrıca Edinburgh Dükü'nün ve Diana Dors, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi ünlülerin tabutunu yaptı. Ancak 2005 yılında işletmeyi kapattı.
Başka bir Londra firması - Leverton and Sons - 1991'de kraliyet cenazelerinin sorumluluğunu üstlendiğinde, Kraliçe'nin tabutunun imalatının devamı onlara geçti. Ancak şirket, kendilerine gelmeden önce tabutun, ne zaman veya nasıl yapıldığı hakkında çok az ayrıntıya sahip.
Pirinç kulplar ve diğer apartlar Birmingham dökümhanesi Newman Brothers tarafından yapılmış. Tabutta, tören sırasında taşıma için kulplar, İmparatorluk Devlet Taçı ve küresi de yer alıyor.
Leverton firması 1789'da kuruldu. Firma Diana, Margaret Thatcher ve George Orwell'in cenazelerini de üstlendi.