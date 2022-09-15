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Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 10:53 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 11:14

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana düzenlenen ilk devlet cenazesi olacak. Kraliçenin cenazesi uzun bir yolculuktan sonra Londra'ya getirildi. Kraliçe bu yolculuğu bir tabut içinde yaptı. Tabutu yapan firmanın müşterileri arasında pop starlar, devlet adamları ve birçok ünlü isim var. Kraliçeye son yolculuğunda ev sahipliği yapacak tabutun ağacı bile özel seçildi, cesedin bozulmaması için birçok ilginç özellik eklendi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 1

Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunu içinin kurşun astarla kaplandığı ortaya çıktı. Tabut, 30 yıldan fazla bir süre önce, Prens Philip'in tabutunu yapan  şirket tarafından tasarlandı. İlk üreten firma kapanınca başka bir firma tabutu tamamladı ve tören için sakladı. ailesi her zaman tabutları hazır bekletiyor.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 2

Tabutta İngiliz meşesi kullanıldı. Bu özel ağacı şu an bulmak zor ve çok pahalı.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 3

Tabutun içi, hava almaması ve cesedin uzun süre korunması için kurşunla kaplandı ve ahşap kesişme yerlerine de kurşun dolgular yapıldı.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 4

Kraliçe, şapelin özel aile bölümüne defnedilecek. Bu nedenle cesedin korunması çok önemli. Yani tabut toprakla temas etmeyecek.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 5

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak  tören sırasında Windsor Kalesi'ndeki Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 6

Bu bölüme Kral George VI ve Kraliçe Anne ve kız kardeşi Prenses Margaret da defnedildi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 7

Prens Philip'in tabutu, Kraliçe'ye katılmak için Kraliyet Mahzeninden anıt şapele taşınacak.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 8

Kraliçe'nin tabutu, Edinburgh Dükü'nün tabutunu da yapan firma tarafından 30 yıldan fazla bir süre önce imal edildi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 9

Aile Servisi AW Lymn'in Genel Müdürü Matthew Lymn Rose,  "Anladığım kadarıyla Kraliçe ve Kraliyet Ailesi'nin tüm üyeleri hayattayken tabut yaptırıyor.. Yani gecikme yok, tabut her zaman hazır" dedi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 10

Kraliyet ailelerini kurşunla kaplı tabutlara yerleştirme uygulaması yüzlerce yıl öncesine dayanıyor ve bu işlemiçin  ilginç bir neden var.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 11

İçi kurşun kaplı bir tabutun avantajı hava geçirmez olması. Bu vücudu daha uzun süre korumaya yardımcı olan bir kraliyet geleneği. Aslında, ceset bir yıla kadar korunabilir, çünkü tabutun bu yapısı içeri nemin girmesini engeller.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 12

Lymn Rose şu bilgileri de verdi: “Çoğu insan yeraltına gömülür. Bir kilisede bir tabut tonozunuz veya bir aile odanız varsa, o zaman o tabut yerin üstünde ve dış etkilere açık kalır. Mühürlü bir tabut çok önemli.”

Kraliçenin tabutu toprağa gömülü olmayacak. Dolayısıyla, meşe tabutun içindeki kurşun kaplama cesedi korumak için gerekli.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 13

Geleneksel olarak kraliyet tabutları, Sandringham malikanesinden iyi işlenmiş meşe ağacından yapılırdı. Merhum Kraliçe'nin tabutunun imalatıyla ilgili kesin detayların, sipariş edilmesinden bu yana geçen on yıllar içinde kaybolduğu düşünülüyor. Ancak tabutun dışı için İngiliz meşesi seçilmiş.

Tabut, uzman firma Henry Smith tarafından yapılmış.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 14

Şirket ayrıca Edinburgh Dükü'nün ve Diana Dors, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi ünlülerin tabutunu yaptı. Ancak 2005 yılında işletmeyi kapattı.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 15

Başka bir Londra firması - Leverton and Sons - 1991'de kraliyet cenazelerinin sorumluluğunu üstlendiğinde, Kraliçe'nin tabutunun imalatının devamı onlara geçti. Ancak şirket, kendilerine gelmeden önce tabutun, ne zaman veya nasıl yapıldığı hakkında çok az ayrıntıya sahip.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 16

Pirinç kulplar ve diğer apartlar Birmingham dökümhanesi Newman Brothers tarafından yapılmış. Tabutta,  tören sırasında taşıma için kulplar,  İmparatorluk Devlet Taçı ve küresi de yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 17

Leverton firması 1789'da kuruldu. Firma Diana, Margaret Thatcher ve George Orwell'in cenazelerini de üstlendi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 18
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 19
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 20
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 21
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 22
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 23
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 24
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 25
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 26
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 27
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 28
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 29
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 30
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 31
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 32
Kraliçe Elizabeth'in tabutundaki sırlar - 33

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