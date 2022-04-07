Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 11:05 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:10
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz ay 2021 yılında hayata veda eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmıştı. Törende Kraliçe Elizabeth’e cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen oğlu Prens Andrew eşlik etti.
Kraliçe Elizabeth'in oğlu ile beraber içeri girdiği anları görüntüleyen resmi kraliyet fotoğrafçısı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Fotoğrafçı Richard Pohle, kendisinden o anların çekilmemesinin istediğini belirtti.
BBC’nin tüm töreni çektiğini belirten fotoğrafçı, resmi kraliyet fotoğrafçısı olarak o anları çekebilmesi gerektiğini söyledi. Kraliçe’nin sağlık durumu düşünüldüğünde, törene nasıl geleceğiyle ilgili birçok söylenti vardı.
“Eğer o anların fotoğrafını çekemeseydim, tüm İngiliz medyası bana ‘neden çekemedin’ diye sorardı” diyen Pohle, Prens Andrew’in Kraliçe’ye eşlik edeceğini duyduğu anda her şeyin değiştini belirtti.
“Törenin en önemli anı olacağını biliyordum” açıklamasında bulunan fotoğrafçı, fotoğrafı hızlıca çektikten sonra kendisine kızgınlıkla bakan basın görevlisinden özür dilediğini belirtti.
5 aylık bir aradan sonra ilk defa bu törende görüntülenen Kraliçe, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle baston yardımıyla yürümüştü. Kendisine eşlik eden oğlu Prens Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla gündemde olması ve törene katılması şaşkınlık yaratmıştı.