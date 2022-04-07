Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi

5 aylık bir aradan sonra ilk defa bu törende görüntülenen Kraliçe, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle baston yardımıyla yürümüştü. Kendisine eşlik eden oğlu Prens Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla gündemde olması ve törene katılması şaşkınlık yaratmıştı.