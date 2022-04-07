Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 11:05 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:10

Eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılan Kraliçe Elizabeth’i görüntüleyen kraliyet fotoğrafçısı, kendisinden bazı anların çekilmemesi istendiğini açıkladı.

Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi - 1

 Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz ay 2021 yılında hayata veda eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmıştı. Törende ’e cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen oğlu Prens Andrew eşlik etti.

Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi - 2

Kraliçe Elizabeth'in oğlu ile beraber içeri girdiği anları görüntüleyen resmi kraliyet fotoğrafçısı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Fotoğrafçı Richard Pohle, kendisinden o anların çekilmemesinin istediğini belirtti.

Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi - 3

BBC’nin tüm töreni çektiğini belirten fotoğrafçı, resmi kraliyet fotoğrafçısı olarak o anları çekebilmesi gerektiğini söyledi. Kraliçe’nin sağlık durumu düşünüldüğünde, törene nasıl geleceğiyle ilgili birçok söylenti vardı.

Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi - 4

“Eğer o anların fotoğrafını çekemeseydim, tüm İngiliz medyası bana ‘neden çekemedin’ diye sorardı” diyen Pohle, Prens Andrew’in Kraliçe’ye eşlik edeceğini duyduğu anda her şeyin değiştini belirtti.

Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi - 5

TÖRENİN EN ÖNEMLİ ANI

“Törenin en önemli anı olacağını biliyordum” açıklamasında bulunan fotoğrafçı, fotoğrafı hızlıca çektikten sonra kendisine kızgınlıkla bakan basın görevlisinden özür dilediğini belirtti.

Kraliyet fotoğrafçısından Kraliçe Elizabeth’in o anlarını çekmemesi istendi - 6

5 aylık bir aradan sonra ilk defa bu törende görüntülenen Kraliçe, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle baston yardımıyla yürümüştü. Kendisine eşlik eden oğlu Prens Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla gündemde olması ve törene katılması şaşkınlık yaratmıştı. 

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