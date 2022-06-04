Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret

Haberler | 04.06.2022 - 13:43
ABD'li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian (41) ve Pete Davidson (28) çifti tarafından Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılına özel yapılan Platin Jübile törenine katılma başvurusu yapıldı.
Ancak Platin Jubile'ye katılmak isteyen ikilinin bu talebi Buckingham Sarayı tarafından onaylanmadı.
Kardashian ve Davidson şu sıralar kutlamalara olan ilgiyi fırsat bilip dünya medyasının buluştuğu Londra'da tatil yapıyor.
İlk gününde törenlere katılan Kraliçe Elizabeth'in rahatsızlandığı açıklanmış ve Kraliçe ikinci gün etkinliklerine katılamamıştı.
Üçüncü gününde devam eden etkinlikler kapsamında Buckingham Sarayı önünde ünlü şarkıcıların konser vermesi de planlanıyor. Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William da birer konuşma yapacak.
Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek. Londra sokaklarında binlerce kişinin katılacağı geçit törenleri yapılması bekleniyor.