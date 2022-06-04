Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret

Haberler | 04.06.2022 - 13:43

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile törenine Kim Kardashian'ın da katılmak istediği ancak Buckingham Sarayı tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret - 1

ABD'li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian (41) ve Pete Davidson (28) çifti tarafından ’in tahttaki 70. yılına özel yapılan Platin Jübile törenine katılma başvurusu yapıldı.

Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret - 2

Ancak Platin Jubile'ye katılmak isteyen ikilinin bu talebi Buckingham Sarayı tarafından onaylanmadı.

Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret - 3

Kardashian ve  Davidson şu sıralar kutlamalara olan ilgiyi fırsat bilip dünya medyasının buluştuğu Londra'da tatil yapıyor.

Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret - 4

İlk gününde törenlere katılan Kraliçe Elizabeth'in rahatsızlandığı açıklanmış ve Kraliçe ikinci gün etkinliklerine katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret - 5

Üçüncü gününde devam eden etkinlikler kapsamında Buckingham Sarayı önünde ünlü şarkıcıların konser vermesi de planlanıyor. Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William da birer konuşma yapacak.

Kraliçe Elizabeth'ten Kim Kardashian'a ret - 6

Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek. Londra sokaklarında binlerce kişinin katılacağı geçit törenleri yapılması bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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