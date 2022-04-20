Kraliçe Elizabeth'ten Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a davet

Haberler | 20.04.2022 - 10:18 - Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:19
Invictus Games etkinliği için Hollanda’ya gitmeden önce Kraliçe 2. Elizabeth’i ziyaret eden Prens Harry, eşi Meghan Markle’ın, Kraliçe'nin tahttaki 70’inci yılı (Platin Jübile) için düzenlenen etkinliğe davet edildiği öğrenildi.
Etkinlikleri kraliyet ailesinin geleneksel olarak halkı selamladığı Buckingham Sarayı’ndaki balkondan izleyecek olan çiftin, resmi bir unvanları olmadığı için kutlamalarda önemli bir rol almayacakları belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Invictus Games’e katılan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles ile Windsor Kalesi'nde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.
Kraliçe'yi ziyaret ettikten sonra konuşan Prens Harry, “İngiltere takımı için bir sürü mesaj gönderdi. Kraliçe'nin dediklerini takımdakilere illetim. Onu görmek harikaydı. Eminim gelebilseydi o da burada bulunmak isterdi” demişti.
Prens Harry’nin abisi Prens William ile ilişkilerini düzeltmek için aracı kullanmak istediği ve sorunları çözmek istediği de iddialar arasında.