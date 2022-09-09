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Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir

Haberler | 09.09.2022 - 10:20 - Son Güncelleme : 09.09.2022 - 10:21

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü, İngiliz ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. The Daily Telegraph gazetesi manşetinde Kraliçe II. Elizabeth'in sözünü alıntı yaparak, "Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir" sözlerini kullandı. İşte Kraliçe için dünya basınının attığı manşetler...

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 1

The Daily Telegraph'sa Elizabeth'in sözünü alıntı yaparak, "Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir" sözlerini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 2

Guardian ilk sayfasında bir metin kullanmadan, yalnızca Kraliçe'nin adını, ölüm ve doğum tarihlerini yazdı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 3

Daily Mail gazetesi manşetinde Kraliçe'nin 1952'den, Prenses Elizabeth olduğu dönemden bir portresini kullandı ve "Kalplerimiz kırık" dedi.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 4

Kraliçe'nin daha güncel bir fotoğrafını kullanan Mirror ise ilk sayfasında yalnızca "Teşekkürler" yazdı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 5

Sun gazetesi "Sizi çok sevdik hanımefendi" başlığını kullandı. Gazetenin birinci sayfasında "Sun gazetesi ve okurlarımız olarak sizi çok sevdik. Kraliçemiz olduğunuz için gururluyuz" ifadeleri yer aldı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 6

Daily Express ise "Sevgili Kraliçemiz öldü" ifadelerini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 7

i gazetesi de taç giyme töreninden bir kareyi tercih etti, ülkenin 10 günlüğüne yas tutacağını hatırlattı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 8

Daily Star gazetesi de "Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi" dedi. Gazetenin kırmızı logosu siyaha çevrildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir - 9

The Times gazetesi ilk sayfasında Kraliçe'nin 1953'teki cenaze töreninden bir fotoğrafı, "Hizmete adanmış bir ömür" başlığıyla kullandı.

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