Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünya basınında: Kader sevgi için ödediğimiz bedeldir

Haberler | 09.09.2022 - 10:20 - Son Güncelleme : 09.09.2022 - 10:21
The Daily Telegraph'sa Elizabeth'in sözünü alıntı yaparak, "Keder, sevgi için ödediğimiz bedeldir" sözlerini kullandı.
Guardian ilk sayfasında bir metin kullanmadan, yalnızca Kraliçe'nin adını, ölüm ve doğum tarihlerini yazdı.
Daily Mail gazetesi manşetinde Kraliçe'nin 1952'den, Prenses Elizabeth olduğu dönemden bir portresini kullandı ve "Kalplerimiz kırık" dedi.
Kraliçe'nin daha güncel bir fotoğrafını kullanan Mirror ise ilk sayfasında yalnızca "Teşekkürler" yazdı.
Sun gazetesi "Sizi çok sevdik hanımefendi" başlığını kullandı. Gazetenin birinci sayfasında "Sun gazetesi ve okurlarımız olarak sizi çok sevdik. Kraliçemiz olduğunuz için gururluyuz" ifadeleri yer aldı.
Daily Express ise "Sevgili Kraliçemiz öldü" ifadelerini kullandı.
i gazetesi de taç giyme töreninden bir kareyi tercih etti, ülkenin 10 günlüğüne yas tutacağını hatırlattı.
Daily Star gazetesi de "Görevinizi yerine getirdiniz hanımefendi" dedi. Gazetenin kırmızı logosu siyaha çevrildi.
The Times gazetesi ilk sayfasında Kraliçe'nin 1953'teki cenaze töreninden bir fotoğrafı, "Hizmete adanmış bir ömür" başlığıyla kullandı.