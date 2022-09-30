Kraliçe Margrethe'nin dört torununun 'Kraliyet' unvanlarını almasının ardından Prens Joachim: Babaanneleri çocuklarıma zarar verdi

Geçtiğimiz günlerde Kraliyet'ten yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat 'kont' ve 'kontesi' olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu 'prens' ve 'prenses' unvanlarının sona ereceği bildirildi. Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.