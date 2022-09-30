Kraliçe Margrethe'nin dört torununun 'Kraliyet' unvanlarını almasının ardından Prens Joachim: Babaanneleri çocuklarıma zarar verdi

Geçtiğimiz günlerde Kraliyet'ten yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat 'kont' ve 'kontesi' olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu 'prens' ve 'prenses' unvanlarının sona ereceği bildirildi. Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.
Gelişmelerin ardından Prens Joachim açıklamalarda bulundu. Kardeşi Veliaht Prens Frederik ve eşi Mary ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle eşi Marie ve dört çocuğuyla birlikte Fransa'ya taşınan Prens Joachim, annesi Kraliçe 2. Margrethe'nin bu kararını Paris'teki Danimarka Elçiliği önünde yaptığı açıklamayla değerlendirdi.
Prens Joachim, mayıs ayında kendisine sunulan planın bambaşka olduğunu söyledi. Joachim, "Hepimiz çok üzgünüz. Çocuklarınızın böyle zarar görmesini izlemek hiç eğlenceli değil. Dört çocuğum da anlamadıkları bir durumun içine konuldular" dedi.
Joachim, çocuklarına zarar veren kişinin ise babaanneleri olduğunu belirtti.
Prens Joachim'in eski eşi Nikolai ve Felix'in annesi olan Alexandra ise karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığını aktararak, "Hepimizin kafası bu karardan dolayı karıştı. Üzgünüz ve şaşkınlık içindeyiz. Çocuklarım kendilerini dışlanmış hissediyor. Kimliklerinin neden ellerinden alındığını anlayamıyorlar" dedi.