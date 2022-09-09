Kraliçe'den sonra Kate Middleton ve Prens William'ın unvanları değişti

Haberler - ntv.com.tr | 09.09.2022 - 07:40
Prens William ve Kate Middleton’ın dün 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından unvanları değişti. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçti.
Kraliçe hayattayken “Cambridge Dükü ve Düşesi”olan çiftin resmi Twitter ve Instagram hesaplarında “Cornwall ve Cambridge Dükü ve Düşesi” unvanlarına yer verildi.
Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.
Kraliyet ailesinin unvan değişikliği, en uzun süre tahtta kalan İngiliz hükümdarının dün "tıbbi gözetim" altına alındıktan sonra 96 yaşında Balmoral Şatosu’nda huzur içinde hayatını kaybettiğinin duyurulmasından sonra geldi.
Kraliçe’nin ölümü, Charles'ın İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun kralı olmak için tahta geçmesiyle Windsor Hanedanı için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kraliçe'nin vasiyetine göre Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles, kraliçe olacak.
Prens Charles olarak tanınan şimdiki Kral, yaptığı açıklamada annesinin ölümünün "büyük bir üzüntü anı" olduğunu söyledi.
Charles, “Sevilen bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Onun kaybının tüm ülkede, krallıklarda, İngiliz Milletler Topluluğu'nda ve dünyadaki sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum” dedi.
Kraliçe’nin Prens Charles, Andrew, Edward ve Prenses Anne olmak üzere dört çocuğu var, sekiz torunu ve 12 torunun çocuğu var.