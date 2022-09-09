Kraliçe'den sonra Kate Middleton ve Prens William'ın unvanları değişti

Prens Charles olarak tanınan şimdiki Kral, yaptığı açıklamada annesinin ölümünün "büyük bir üzüntü anı" olduğunu söyledi.

Charles, “Sevilen bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Onun kaybının tüm ülkede, krallıklarda, İngiliz Milletler Topluluğu'nda ve dünyadaki sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum” dedi.