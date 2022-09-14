Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü

Haberler - NTV | 14.09.2022 - 16:45 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 17:05
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Sarayı'na getirildi.
Kraliçe'nin cenazesi kraliyet üyelerinin yürüyüşü eşliğinde taşındı.
Daha sonra Buckingham Sarayı'na nakledilecek olan tabut, Westminster Sarayı'ndaki Westminster Hall’da halkın ziyaretine açılacak.
Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesinin geçişini izlemeye binlerce kişi geldi.
Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew da kortejde yer aldı.
Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry geçiş törenine takım elbise ile katılırken Prens William üniforma giydi.
Yakında Galler Prensesi unvanını alacak olan Kate Middleton, korteje araçta katıldı.
Prens William ve Prens Harry, anneleri Prenses Diana'nın ölümünden 25 sonra Kraliçe için bir arada.
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle da geçiş törenine katıldı. 40 yaşındaki Markle törende Kraliçe'nin kendisine hediye ettiği küpeleri taktı.
İşte Kraliyet ailesinin Kraliçe Elizabeth için yürüdüğü anlar...