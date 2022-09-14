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Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü

Haberler - NTV | 14.09.2022 - 16:45 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 17:05

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in naaşı kraliyet ailesi üyelerinin ve binlerce izleyicinin eşliğinde Westminster Sarayı'na getirildi.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 1

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Sarayı'na getirildi.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 2

Kraliçe'nin cenazesi kraliyet üyelerinin yürüyüşü eşliğinde taşındı.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 3

Daha sonra Buckingham Sarayı'na nakledilecek olan tabut, Westminster Sarayı'ndaki Westminster Hall’da halkın ziyaretine açılacak.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 4

Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenazesinin geçişini izlemeye binlerce kişi geldi.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 5

Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan 'in ikinci oğlu Prens Andrew da kortejde yer aldı.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 6

Kraliyet ailesinden ayrılan geçiş törenine takım elbise ile katılırken üniforma giydi.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 7

Yakında Galler Prensesi unvanını alacak olan Kate Middleton, korteje araçta katıldı.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 8

Prens William ve Prens Harry, anneleri Prenses Diana'nın ölümünden 25 sonra Kraliçe için bir arada.

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 9

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle da geçiş törenine katıldı. 40 yaşındaki Markle törende Kraliçe'nin kendisine hediye ettiği küpeleri taktı.

İşte Kraliyet ailesinin Kraliçe Elizabeth için yürüdüğü anlar...

Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 10
Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 11
Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 12
Kraliyet ailesi Kraliçe Elizabeth için Westminster Sarayı'nda yürüdü - 13

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