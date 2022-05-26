Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 10:24 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 10:35
Yaklaşık iki yıl önce İngiliz kraliyet ailesinden resmen ayrıldıklarını duyuran ve Kaliforniya’ya taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Madame Tussauds’un Londra şubesindeki balmumu figürleri kaldırılmıştı.
Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliği kapsamında çiftin heykelleri yeniden müzeye geri konuldu.
Madame Tussauds Londra’nın genel müdürü Tim Waters, “Kraliyet Taht Odası’nda aile üyelerinin yeniden bir araya gelmesi bize doğru geldi” ifadelerini kullandı.
Waters “Kraliyet ailesiyle uzun bir geçmişimiz var. 1809’dan beri sanatçılarımız için poz verme onurunu bize bahşediyorlar. Bunun 20. yüzyılda da devam etmesinden dolayı çok gururluyuz ve Kraliçe hazretlerinin bu önemli yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözleriyle aile üyelerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.
Kaliforniya’daki etkinliklerde sık sık görüntülenmeye başlanan çift, son olarak bir polo maçında görüntülenmişti. Çiftin Santa Barbara’da düzenlenen polo etkinliğindeki romantik pozları dikkat çekmişti.
Markle, maçın ardından kazanan takımın ödülünü takdim etti ve oyuncular ile kameralara poz verdi.
Çiftin gelecek hafta sonu Kraliçe’nin tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliğine katılması bekleniyor. Çifte oğulları Archie (3) ve kızları Lilibet (11 aylık) eşlik edecek.