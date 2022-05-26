Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu

19. YÜZYILDAN BERİ DEVAM EDEN GELENEK

Waters “Kraliyet ailesiyle uzun bir geçmişimiz var. 1809’dan beri sanatçılarımız için poz verme onurunu bize bahşediyorlar. Bunun 20. yüzyılda da devam etmesinden dolayı çok gururluyuz ve Kraliçe hazretlerinin bu önemli yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözleriyle aile üyelerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.