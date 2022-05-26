Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 10:24 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 10:35

Madame Tussauds Londra şubesi, kraliyet ailesini temsilen de olsa yeniden bir araya getirdi. 2020 yılında kraliyet ailesinden resmen ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry’nin balmumu figürleri, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile’si sebebiyle yeniden aile üyelerinin yanına yerleştirildi.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 1

Yaklaşık iki yıl önce İngiliz kraliyet ailesinden resmen ayrıldıklarını duyuran ve Kaliforniya’ya taşınan ve çiftinin, Madame Tussauds’un Londra şubesindeki balmumu figürleri kaldırılmıştı.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 2

HEYKELLEİR MÜZEYE GERİ KONDU

in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliği kapsamında çiftin heykelleri yeniden müzeye geri konuldu.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 3

Madame Tussauds Londra’nın genel müdürü Tim Waters, “Kraliyet Taht Odası’nda aile üyelerinin yeniden bir araya gelmesi bize doğru geldi” ifadelerini kullandı.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 4

19. YÜZYILDAN BERİ DEVAM EDEN GELENEK

Waters “Kraliyet ailesiyle uzun bir geçmişimiz var. 1809’dan beri sanatçılarımız için poz verme onurunu bize bahşediyorlar. Bunun 20. yüzyılda da devam etmesinden dolayı çok gururluyuz ve Kraliçe hazretlerinin bu önemli yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz” sözleriyle aile üyelerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 5

AŞK POZU VERDİLER

Kaliforniya’daki etkinliklerde sık sık görüntülenmeye başlanan çift, son olarak bir polo maçında görüntülenmişti. Çiftin Santa Barbara’da düzenlenen polo etkinliğindeki romantik pozları dikkat çekmişti.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 6

Markle, maçın ardından kazanan takımın ödülünü takdim etti ve oyuncular ile kameralara poz verdi.

Kraliyet ailesi yeniden bir arada: Meghan Markle ve Prens Harry'nin de heykeli geri konuldu - 7

İNGİLTERE'YE GİDİYORLAR

Çiftin gelecek hafta sonu Kraliçe’nin tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile etkinliğine katılması bekleniyor. Çifte oğulları Archie (3) ve kızları Lilibet (11 aylık) eşlik edecek.

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