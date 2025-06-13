Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle
Prens Harry ve Meghan Markle, kamuoyu imajlarını yönetmesi için, Netflix'in Kraliyet Ailesi'ni konu alan tartışmalı dizisi The Crown’ın eski PR yöneticisi Emily Robinson ile anlaştı.
Robinson’ın bu pozisyona getirilmesi, Prens Harry'nin ailesiyle olan mesafesini bir kez daha gözler önüne serdi.
TEPKİ ÇEKEN GEÇMİŞİYLE GÜNDEMDE
Emily Robinson, The Crown dizisinin 3. sezonundan 6. sezonuna kadar olan dönemde küresel tanıtım çalışmalarını yönetti. Bu sezonlar, Prens Harry’nin Nazi kostümü giymesi, Prenses Diana’nın tartışmalı Panorama röportajı ve Diana’nın hayaletiyle Kraliçe'nin konuşması gibi olayları içeriyordu.
Robinson’ın, dizinin 5. sezonuna "kurgu" ibaresi eklenmesi yönündeki taleplere direnen ekipte yer aldığı da bildirildi. Söz konusu sezonda, Kral Charles'ın annesini tahttan çekilmeye zorladığına dair kurgusal bir sahne yer alıyordu.