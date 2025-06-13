Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle

Prens Harry ve Meghan Markle, kamuoyu imajlarını yönetmesi için, Netflix'in Kraliyet Ailesi'ni konu alan tartışmalı dizisi The Crown’ın eski PR yöneticisi Emily Robinson ile anlaştı.

Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle - 1

Robinson’ın bu pozisyona getirilmesi, Prens Harry'nin ailesiyle olan mesafesini bir kez daha gözler önüne serdi.

TEPKİ ÇEKEN GEÇMİŞİYLE GÜNDEMDE

Emily Robinson, The Crown dizisinin 3. sezonundan 6. sezonuna kadar olan dönemde küresel tanıtım çalışmalarını yönetti. Bu sezonlar, Prens Harry’nin Nazi kostümü giymesi, Prenses Diana’nın tartışmalı Panorama röportajı ve Diana’nın hayaletiyle Kraliçe'nin konuşması gibi olayları içeriyordu.

Robinson’ın, dizinin 5. sezonuna "kurgu" ibaresi eklenmesi yönündeki taleplere direnen ekipte yer aldığı da bildirildi. Söz konusu sezonda, Kral Charles'ın annesini tahttan çekilmeye zorladığına dair kurgusal bir sahne yer alıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle - 2

KRALİYET AİLESİ İÇİN TRAVMATİK BİR DİZİ

Kraliyet Ailesi'nin The Crown dizisini Küçük düşürücü ve saldırgan bulduğu uzun süredir biliniyor. Emily Robinson ise bu diziyi, monarşiye dair “temel gerçekleri” ortaya koyan prestijli bir yapım olarak tanıtmıştı.

Dizinin 6. sezonunda, Prenses Diana’nın sevgilisi Dodi Al Fayed’in babası Muhammed El Fayed, ırkçı sistemin kurbanı olarak gösterildi. Ancak bu yayın öncesinde El Fayed hakkında cinsel taciz iddiaları kamuoyuna yansımış, sonrasında ise birçok kadının tanıklığıyla bu iddialar güçlenmişti.

Dizi ayrıca, Prens William ve Kate Middleton’un Diana’nın ölümünden önce Londra’da karşılaştığını hayal eden sahnelere ve Kate’in annesi Carole Middleton’ın kızını Prens’e yakınlaştırmak için çaba harcadığını gösteren bölümlere de yer verdi.

Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle - 3

''İNANILMAZ BİR TERCİH''

Bir kaynak, Meghan Markle ve Prens Harry'nin şok edici hamlesine ilişkin olarak, “Harry ve Meghan’ın The Crown ile doğrudan bağlantılı bir ismi işe alması inanılmaz” değerlendirmesinde bulundu.
Emily Robinson, Netflix’teki 10 yıllık kariyerinin yanı sıra, A&E Networks, Discovery/TLC, VH1 ve Bravo gibi medya kuruluşlarında da iletişim görevlerinde bulundu. 20 yıllık kariyerinde hem kurgu hem belgesel projelere yönelik marka geliştirme ve stratejik iletişim alanında çalıştı.

Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle - 4

Diziyi, rahatsız edici bulmadığını ifade eden Prens Harry, 2021 yılında James Corden’a verdiği röportajda, ''The Crown bir kurgu ama gerçeklerden esinleniyor” demişti. 

Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle - 5

KADRO GENİŞLİYOR

Çiftin iletişim kadrosu yeniden yapılanırken, Meghan Markle’ın özel kalem müdürlüğüne Sarah Fosmo'nun getirildiği de bildirildi.

Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle - 6



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