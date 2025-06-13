Kraliyet ailesinde gerilim bitmiyor: Meghan Markle ve Prens Harry'den şok hamle

KRALİYET AİLESİ İÇİN TRAVMATİK BİR DİZİ

Kraliyet Ailesi'nin The Crown dizisini Küçük düşürücü ve saldırgan bulduğu uzun süredir biliniyor. Emily Robinson ise bu diziyi, monarşiye dair “temel gerçekleri” ortaya koyan prestijli bir yapım olarak tanıtmıştı.

Dizinin 6. sezonunda, Prenses Diana’nın sevgilisi Dodi Al Fayed’in babası Muhammed El Fayed, ırkçı sistemin kurbanı olarak gösterildi. Ancak bu yayın öncesinde El Fayed hakkında cinsel taciz iddiaları kamuoyuna yansımış, sonrasında ise birçok kadının tanıklığıyla bu iddialar güçlenmişti.

Dizi ayrıca, Prens William ve Kate Middleton’un Diana’nın ölümünden önce Londra’da karşılaştığını hayal eden sahnelere ve Kate’in annesi Carole Middleton’ın kızını Prens’e yakınlaştırmak için çaba harcadığını gösteren bölümlere de yer verdi.