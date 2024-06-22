Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması

AYLAR SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI.

Geçtiğimiz haftalarda Prenses, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlayan geleneksel Trooping Colour törenine katıldı.

Kanser tedavisi gören Prenses, bu yıl ilk kez resmi bir etkinliğe katıldı. Olaydan günler önce Prenses, iyileşmesiyle ilgili bir güncelleme yayınlayarak "iyi bir ilerleme" kaydettiğini ve tedavisinin birkaç ay daha devam edeceğini söyledi.