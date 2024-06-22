Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması

Aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Prenses Kate, eşi Prens William'ın doğum gününü eğlenceli bir kareyle kutladı.

Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması - 1

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Prenses Kate, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı. 

N-LIFE HABERLERİ

Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması - 2

Prenses dün eşi Prens William'ın 42'nci yaş gününü kutladı.

Çiftin resmi sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.

Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması - 3

Paylaşımda "İyi ki doğdun baba, seni çok seviyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması - 4

BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Prenses Charlotte, Prens George, Prens Louis ve babaları Prens William'ın zıpladığı anları yakalayan Prenses, geçtiğimiz hafta da benzer bir kareyle eşinin Babalar Günü'nü kutlamıştı. 

Paylaşımda "Seni seviyoruz baba. Babalar Günün Kutlu olsun! G, C, L" ifadelerine yer verilmişti

Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini veya aile üyelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.

Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması - 5

AYLAR SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI.

Geçtiğimiz haftalarda Prenses, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlayan geleneksel Trooping Colour törenine katıldı.

Kanser tedavisi gören Prenses, bu yıl ilk kez resmi bir etkinliğe katıldı. Olaydan günler önce Prenses, iyileşmesiyle ilgili bir güncelleme yayınlayarak "iyi bir ilerleme" kaydettiğini ve tedavisinin birkaç ay daha devam edeceğini söyledi.

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