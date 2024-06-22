Kraliyet ailesinden eğlenceli kare! Prenses Kate'ten 42'nci yaş kutlaması
Aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Prenses Kate, eşi Prens William'ın doğum gününü eğlenceli bir kareyle kutladı.
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Prenses Kate, kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses, İngiltere'de düzenlenen geleneksel geçit töreni Trooping the Colour'a katıldı.