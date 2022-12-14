Kraliyet ailesinden Noel kartı

Kraliyet ailesi üyeleri, her yıl Noel öncesi geleneksel olarak bir kart çıkarıyor. Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor.

Merakla beklenen yeni Noel fotoğrafı, kraliyetin gözde çifti Prens William ve Prenses Kate’ten geldi.

Galler Prensi ve Prensesi, üç çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte bu yılın başlarında Sandringham’daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.