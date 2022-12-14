Kraliyet ailesinden Noel kartı

Kraliyet ailesi üyeleri, her yıl Noel öncesi geleneksel olarak bir kart çıkarıyor. Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor.
Merakla beklenen yeni Noel fotoğrafı, kraliyetin gözde çifti Prens William ve Prenses Kate’ten geldi.
Galler Prensi ve Prensesi, üç çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte bu yılın başlarında Sandringham’daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Kral Charles ile Konsort Kraliçe Camilla geçen hafta sonu Noel kartını yayınlamıştı. Çiftin fotoğrafı, Kraliçe Elizabeth’in ölümünden günler önce eylül ayında İskoçya’daki evlerinde çekilmişti.
Kraliyetin Noel fotoğrafları, her yıl büyük ilgi görüyor. Peki bugüne kadar en akılda kalan Noel fotoğrafları hangileri oldu? Başrolde her zaman Kate Middleton ve Prens William ile çocukları oldu. İşte kraliyetin en beğenilen Noel kartı fotoğrafları...
Prens Charles, Prenses Diana, Prens William, Prens Harry - 1987
Prens Charles, Prens William ve Prens Harry 2008
Prens William, Kate Middleton, Prens George, Prenses Charlotte - 2015
Prens William, Kate Middleton, Prens George, Prenses Charlotte - 2017
Prens Harry ve Meghan Markle - 2018
Meghan Markle, Prens Harry ve Archie - 2019
Prens William, Kate Middleton, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis 2018
Meghan Markle, Prens Harry ve Archie - 2020
Prens William, Kate Middleton, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis - 2020
Meghan Markle, Prens Harry, Archie ve Lilibet - 2021