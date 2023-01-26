Kraliyet ailesine yeni bebek geliyor: Prenses Eugenie hamile

İngiliz kraliyet ailesi genişlemeye devam ediyor! Prens Harry'den önce ailenin sorun yaratan üyesi olan ve hakkında çıkan cinsel saldırı iddiaları nedeniyle annesi Kraliçe Elizabeth'e hayattaki son aylarında bile zor günler yaşatan Prens Andrew'un yeni torunu oluyor.
Andrew'un 32 yaşındaki küçük kızı Prenses Eugenie ikinci bebeğine hamile! Ailece katıldıkları etkinliklerde aldığı kilolarla dikkat çeken Eugenie, son sosyal medya paylaşımıyla hakkında ortaya atılan söylentileri doğruladı.
2018 yılında Jack Brooksbank ile evlenen Eugenie, henüz iki yaşındaki oğlu August Philip ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
Prenses, minik August'un, annesinin karnını öptüğü o fotoğraf eşliğinde mutlu haberi verdi.
Eugenie, "Bu yaz ailemize yeni bir katılım olacağını paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyız" diye yazdı.
Prenses Eugenie'nin 36 yaşındaki Jack Brooksbank ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu August, 2023 yılının yaz aylarında artık ağabey olacak.
Prenses Eugenie'nin bu haberi son iki yıldır ortalarda dolaşan, kocası Jack Brooksbank tarafından aldatıldığı ve aralarının kötü olduğuna dair söylentileri de yalanlamış oldu.
Eugenie yeni doğum yaptığında, eşi Jack Brooksbank, İtalya'nın Capri Adası açıklarında, teknede üç kadınla birlikte samimi şekilde görüntülenmişti. Kraliyet damadı, teknede bir dergi yöneticisi, şirketinin müdürü ile üstsüz bir kadınla tüm gün koyları gezmişti. Tekila markası sahibi olan damat, Unicef'in düzenlediği davetin sponsorlarından biri olarak İtalya'daydı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin manşete taşıdığı haberde, "Bunları Eugenie'ye açıklarken bol şans Jack!" başlığına yer verilmiş, gazete 5 ay önce doğum yapan eşi Prenses Eugenie'in Windsor Sarayı'nda bebekle ilgilendiğini söylemişti.
Jack Brooksbank'ın büyük olay yaratan tekne görüntülerine, Prenses Eugenie'in annesi Sarah Ferguson'dan savunma gelmişti.
Prens Andrew'un eski eşi Ferguson, damadının dürüst bir adam olduğunu söylemiş, Brooksbank'in "işini yaptığını" belirtmişti. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson, "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" diye konuşmuştu.
Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim için bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" demişti. Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savunmuştu.
Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'un Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından küçüğü olan Prenses Eugenie, 2021'in şubat ayında anne oldu. Bunun mutluluğunu da sosyal medya sayfasından duyurmuştu.
Bir buçuk aylık oğlu ve kocasıyla çekilen pozlarını Instagram'da paylaşan Prenses, ailenin sosyal medya kullanma serbestisine sahip sayılı üyelerinden biri.
12 yaşındayken skolyoz ameliyatı olan Eugenie, 2018'deki düğününde sırtındaki ameliyat izini açıkta bırakan gelinlik giymesiyle takdir toplamıştı. Prenses, düğününde, sırtındaki ameliyat izini açıkta bırakan gelinlik giyerek kendisiyle aynı hastalığa sahip olanları cesaretlendirmesi nedeniyle destek mesajları almıştı. Prenses, “Düğünümde sırtımdaki ameliyat izimi göstermemden bu yana destek mesajlarına boğuldum” demişti.
Prenses Eugenie, düğünde ameliyat izini gizlemek yerine ortada bırakan, sırt dekolteli bir gelinlik giymiş ve kraliyet geleneklerini yıkarak duvak takmamıştı. Prenses’in bu hareketi, kendisiyle aynı hastalığı taşıyan ve ameliyat izlerinden utananları cesaretlendirmek için bir mesaj olarak yorumlanmış ve takdir toplamıştı.
Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır.