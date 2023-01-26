Kraliyet ailesine yeni bebek geliyor: Prenses Eugenie hamile

"EUGENIE'YE AÇIKLARKEN BOL ŞANS JACK!"

Prenses Eugenie'nin bu haberi son iki yıldır ortalarda dolaşan, kocası Jack Brooksbank tarafından aldatıldığı ve aralarının kötü olduğuna dair söylentileri de yalanlamış oldu.

Eugenie yeni doğum yaptığında, eşi Jack Brooksbank, İtalya'nın Capri Adası açıklarında, teknede üç kadınla birlikte samimi şekilde görüntülenmişti. Kraliyet damadı, teknede bir dergi yöneticisi, şirketinin müdürü ile üstsüz bir kadınla tüm gün koyları gezmişti. Tekila markası sahibi olan damat, Unicef'in düzenlediği davetin sponsorlarından biri olarak İtalya'daydı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin manşete taşıdığı haberde, "Bunları Eugenie'ye açıklarken bol şans Jack!" başlığına yer verilmiş, gazete 5 ay önce doğum yapan eşi Prenses Eugenie'in Windsor Sarayı'nda bebekle ilgilendiğini söylemişti.