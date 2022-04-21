Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında!

Kraliçe ilk yıllarında "Herkesin önünde şunu ilan etmek istiyorum. İster uzun ister kısa olsun, tüm yaşamımı size ve kraliyete hizmet etmeye adayacağım" demişti. Dediğini yaptı. Ömrünü halka ve kraliyete hizmete adadı. Ömrü kısa değil uzun oldu.