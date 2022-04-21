Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında!

Haberler | 21.04.2022 - 07:45

Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta bulunan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth bugün 96 yaşını kutluyor. Aynı zamanda bu yıl tahttaki 70'inci yılı olan Kraliçe için haziran ayında görkemli kutlamalar gerçekleştirilecek. (Fotoğraflar: AFP)

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 1

Kraliçe'si 2. Elizabeth bugün 96. yaşına basıyor.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 2

Kraliçe ilk yıllarında "Herkesin önünde şunu ilan etmek istiyorum. İster uzun ister kısa olsun, tüm yaşamımı size ve kraliyete hizmet etmeye adayacağım" demişti. Dediğini yaptı. Ömrünü halka ve kraliyete hizmete adadı. Ömrü kısa değil uzun oldu.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 3

Kraliçe'nin doğum günü her yıl geleneklere uygun olarak iki gün kutlanıyor. Doğduğu günün yanı sıra havaların daha güzel olduğu haziran ayında Kraliçe için görkemli bir geçit töreni düzenleniyor.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 4

Kraliçe için bu yaşının ayrı bir önemi de var. Elizabeth tahttaki 70. yılını kutluyor.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 5

Kraliçe için yine haziran ayında Platin Jübile kutlamaları yapılacak. Ancak Kraliçe için tüm bu kutlamalar buruk geçecek çünkü bu kez yanında hayat arkadaşı olmayacak. Elizabeth, eşi Prens Philip'i geçen yıl 9 Nisan'da kaybetmişti.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 6

Kraliçe bu yılı sağlık sorunlarıyla da geçirdi. Ekim ayında açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle bir gece hastanede kaldı. Sonrasında çalışma programını hafifletti.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 7

Şubat ayındaysa corona virüse yakalandı. Yine çalışma programında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 8

Kraliçe tahta en uzun süre kalan İngiliz hükümdarı ünvanına sahip. Bu ünvanı, 2015'te 89 yaşına basınca Kraliçe Victoria'dan almıştı.

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 9

İşte fotoğraflarla ...

Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 10
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 11
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 12
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 13
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 14
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 15
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 16
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 17
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 18
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 19
Kraliyete adanan bir ömür: Kraliçe Elizabeth 96 yaşında! - 20

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