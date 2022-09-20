Kraliyete tepki gösterenler kampanya başlattı: Afrika'nın Büyük Yıldızı evine dönmeli!

"GÜNEY AFRİKA'YA TAZMİNAT ÖDENMELİ"

Güney Afrikalı gazeteci Theto Mahlakoana, İngilizlerin tarihi gerçekliği bir yana bırakarak bu elması sanki Afrika'nın kendilerine cömert bir hediyesiymiş gibi görmek istediklerini söyledi.

Mahlakoana, gerçekte ise bu elmasın her türlü baskı ve ayrımcılığa maruz bırakılan yerel halkların rızaları olmaksızın İngiltere'ye götürülmüş olduğunu belirterek "Yani bu elmasın hediye edildiğine inanıyorsanız, bilmelisiniz ki şartlı veya doğrudan baskı altında hediye olmaz." dedi.