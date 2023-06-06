Kraliyete yeni bebek: Prenses Eugenie ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

İş insanı Jack Brooksbank ile evli olan Prenses Eugenie, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum haberi gizli tutuldu, çünkü Prenses geçen hafta doğum yaptı.
Kraliçe Elizabeth'in taciz suçlamalarıyla gözden düşen küçük oğlu Prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un kızı Prenses Eugenie, Ernest George Ronnie Brooksbank adını verdiklerini bebeğini 30 Mayıs'ta dünyaya getirdiğini duyurdu.
Ernest, tıpkı iki yaşındaki ağabeyi ve annesi Eugenie gibi Londra'daki özel Portland Hastanesi'nde doğdu.
Prens Andrew'in 33 yaşındaki küçük kızı Prenses Eugenie, doğum haberini Instagram paylaşımıyla verdi. Hem yeni doğan bebeğinin hem de iki yaşındaki oğlu Augie'nin fotoğraflarını paylaştı. Prenses, Augie'nin, kardeşini severken görülen fotoğrafının altına, "Augie şimdiden ağabey olmayı sevdi" diye yazdı.
Küçük Ernest, İngiliz kraliyet tahtın 13'üncü varisi oldu.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Prenses Eugenie ve Bay Jack Brooksbank, oğulları Ernest George Ronnie Brooksbank'in sağlıkla dünyaya geldiğini duyurmaktan dolayı çok mutlu" denildi.
Ernest, geçen yıl eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kraliyete gelen ilk yeni torun oldu.
Öte yandan Prenses Eugenie'nin 34 yaşındaki ablası Prenses Beatrice de Edoardo Mapelli Mozzi ile evliliğinden 2021'de bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.