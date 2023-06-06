Kraliyete yeni bebek: Prenses Eugenie ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Prens Andrew'in 33 yaşındaki küçük kızı Prenses Eugenie, doğum haberini Instagram paylaşımıyla verdi. Hem yeni doğan bebeğinin hem de iki yaşındaki oğlu Augie'nin fotoğraflarını paylaştı. Prenses, Augie'nin, kardeşini severken görülen fotoğrafının altına, "Augie şimdiden ağabey olmayı sevdi" diye yazdı.

Küçük Ernest, İngiliz kraliyet tahtın 13'üncü varisi oldu.