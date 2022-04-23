Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı

Haberler | 23.04.2022 - 10:13
Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada bulunan Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 4 yaşına girdi.
Doğum günü nedeniyle 'Küçük Prens'in fotoğrafları paylaşıldı. Prens, bu karelerde İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta bir kumsalda poz verdi. Sahilde koşan Prens, elinde kriket topuyla da görülüyor.
Prens'in fotoğraflarını annesi, Kate Middleton çekti.
Prens Louis, tahtın beşinci sıradaki varisi olma özelliği taşıyor.
(Fotoğraf: Geçen yıl 3. yaş gününden)
Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Goerge ve Charlotte adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.
(Fotoğraf: Prens Louis, 2020 yılından 2. doğum günü)