Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı

Haberler | 23.04.2022 - 10:13

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın beşinci sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis, 4 yaşına girdi. Prens'in doğum günü fotoğraflar yayınlandı.

Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı - 1

Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada bulunan Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 4 yaşına girdi.

Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı - 2

Doğum günü nedeniyle 'Küçük Prens'in fotoğrafları paylaşıldı. Prens, bu karelerde 'nin doğusundaki Norfolk'ta bir kumsalda poz verdi. Sahilde koşan Prens, elinde kriket topuyla da görülüyor.

Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı - 3

Prens'in fotoğraflarını annesi, Kate Middleton çekti.

Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı - 4

Prens Louis, tahtın beşinci sıradaki varisi olma özelliği taşıyor.

(Fotoğraf: Geçen yıl 3. yaş gününden)

Kraliyetin beşinci sıradaki varisi Prens Louis 4 yaşında: Kate Middleton'ın çektiği kareler yayınlandı - 5

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Goerge ve Charlotte adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.

(Fotoğraf: Prens Louis, 2020 yılından 2. doğum günü)

N-LIFE HABERLERİ

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