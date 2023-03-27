Kraliyette yeniden ayrılık söylentisi: Prens Albert eşi Prenses Charlene'siz baloda

Çiftin evliliğinin tehlikede olduğu söylentileri ilk olarak, Charlene'nin ülkesi Güney Afrika'da tıbbi tedavi görürken 2021'in büyük bir bölümünü Monaco'da geçirmemesi ve dönüşünde yorgunluk nedeniyle tedavi edilmek üzere bir İsviçre kliniğine kabul edilmesinden sonra çıktı.

Şimdi kraliyet görevlerine geri döndü ve halka açık bir şekilde etkinliklerde boy gösteriyor. Ancak Fransız Royaute dergisi kraliyet çiftinin ayrılma sürecinde olduğunu iddia etti.