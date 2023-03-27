Kraliyette yeniden ayrılık söylentisi: Prens Albert eşi Prenses Charlene'siz baloda

Monaco Prensi Albert önceki gece düzenlenen baloya eşi Prenses Charlene olmadan katılınca, çiftin arasının bozuk olduğu, hatta ayrıldıkları söylentileri yeniden alevlendi.
İddiayı güçlendiren nedenlerden biri de geçtiğimiz günlerde Prenses'in parmağında evlilik yüzüğünün olmamasıydı.
İtalya'nın Milano kentinde görüntülenen 44 yaşındaki Prenses Charlene'in yüzük takmadığı anlaşılınca, eşiyle ayrılık planları yaptıkları düşünülmüştü.
Bununla birlikte, aynı günün ilerleyen saatlerinde çift, Monte Carlo Yılın Kadını Ödülleri'ne birlikte katılmış ve Charlene bu etkinlikte alyansını takmıştı.
Çiftin cuma günü birlikte görüntü vermesi, Fransız dergisi Royaute'nin Prens ve Prenses'in ayrılma sürecinde olduğunu iddia etmesinin ardından geldi.
Bu görüntü, ayrılık söylentilerini bastırsa da 65 yaşındaki Prens Albert'in Rose Ball adlı etkinliğe eşi olmadan, kız kardeşi Prenses Caroline ile katılması, ayrılık haberlerini yeniden tetikledi.
Prens, siyah smokiniyle katıldığı etkinlikte kameralara gülümseyerek poz verirken, gözler Prenses Charlene'i aradı.
Ancak Charlene'nin yokluğu bazıları için şaşırtıcı değildi. Çünkü Monaco Prensesi, geçen yıl da gösterişli baloya katılmamıştı.
Çiftin evliliğinin tehlikede olduğu söylentileri ilk olarak, Charlene'nin ülkesi Güney Afrika'da tıbbi tedavi görürken 2021'in büyük bir bölümünü Monaco'da geçirmemesi ve dönüşünde yorgunluk nedeniyle tedavi edilmek üzere bir İsviçre kliniğine kabul edilmesinden sonra çıktı.
Şimdi kraliyet görevlerine geri döndü ve halka açık bir şekilde etkinliklerde boy gösteriyor. Ancak Fransız Royaute dergisi kraliyet çiftinin ayrılma sürecinde olduğunu iddia etti.
Saray'ın basın ofisi, "derginin ortaya attığı kötü niyetli söylentileri resmen reddettiklerini" söyledi.
Saray sözcüsü, "Fransız dergisi Royauté tarafından yayılan kötü niyetli söylentileri resmen reddediyorum. Lütfen tamamen asılsız olan bu haberi dikkate almayınız" dedi.
Prens Albert ile Prenses Charlene, 2011'de evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz çocukları var. Çiftin düğünü de olaylı ve bol dedikoduluydu. Düğünden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı.
İddialara göre Charlene evlenmeyi istememiş ve kaçmak istemişti. Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı de basına yansımıştı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti.
O zamanlar Charlene, düğünden önce kaçmaya çalıştığı iddiasıyla Fransız medyası tarafından 'Kaçak Gelin' olarak adlandırılmıştı, ancak haberler her zaman reddedildi.
Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması "mutsuzluktan ağlıyor" yorumlarına yol açmıştı.
Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene, basında "hüzünlü prenses" olarak anılıyor.