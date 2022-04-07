Kris Jenner cinsiyet değiştiren eski eşi Caitlyn Jenner hakkında konuştu

Oysa Caitlyn Jenner, daha önce, evlilikleri boyunca yaşadığı cinsiyet krizini Kris Jenner’ın bildiğini söylemişti. Ancak Kris Jenner, eski eşinin süreciyle ilgili konuşurken bu bilgiyle çelişen açıklamalar yaptı ve “Bence büyük bir şoktu. Buna katlanmak korkutucuydu çünkü düşünsenize hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şey” dedi.