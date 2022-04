Kris Jenner cinsiyet değiştiren eski eşi Caitlyn Jenner hakkında konuştu

Ailece yaptıkları Keeping Up with the Kardashians adlı reality show programında da kitap hakkında konuşan Kris Jenner’ın “Kitaptakiler saçmalık” demesi üzerine Kendall Jenner, “Yalan söyleme amacıyla yazıldığını sanmıyorum” demişti. Kris Jenner ayrıca, kitabı, ailenin gelecek neslinin de okumasından endişelendiğini dile getirmiş, “Yazılan her şey benim kötü biri olduğum üzerine. Torunların büyük anneleri hakkında yazılanları okuyacak ve uydurulmuş bir hikayesi var” diye konuşmuştu.