Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Beyza Güneş'le davasında karar

Oyuncu Kubilay Aka uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa ettiği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza Güneş’ten şikayetçi olmuştu. Güneş ise Aka hakkında tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla karşı şikayette bulunmuştu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar, Güneş’i tehdit edip hakaret mesajı attığı iddia edilen Kubilay Aka hakkında ise 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.