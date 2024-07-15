Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı
Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran ve aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Shakira, Arjantin ile Kolombiya arasındaki Copa America Finali'nde (Kupa Amerika) unutulmaz bir devre arası performansı sergiledi.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Aşk hayatı hakkında sık sık açıklama yapan 47 yaşındaki yıldız, dün akşam ABD'de düzenlenen 2024 Copa America finalindeki performansıyla gündeme geldi.