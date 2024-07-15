Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı

TURNEYE ÇIKIYOR

Shakira, 2 Kasım'da Kaliforniya'daki Acrisure Arena'da başlayacak bir dünya turnesine çıkacak. Bu turne, şarkıcının 2018'den bu yana çıkacağı ilk turne olacak.

Shakira'nın Rolling Stone'a verdiği röportajda "Sanırım bu turne, kariyerimin şu ana kadarki en büyüğü ve en kapsamlısı olacak. Aynı zamanda en uzunu olacak" dedi.