Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı

Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran ve aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Shakira, Arjantin ile Kolombiya arasındaki Copa America Finali'nde (Kupa Amerika) unutulmaz bir devre arası performansı sergiledi.

Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Aşk hayatı hakkında sık sık açıklama yapan 47 yaşındaki yıldız, dün akşam ABD'de düzenlenen 2024 Copa America finalindeki performansıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı - 2

2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Devre arasında sahneye çıkan Shakira unutulmaz bir performansa imza attı.

"Hips Don’t Lie", "Te Felicito", "TQG" ve "Punteria" gibi birçok hit parçasını seslendiren yıldıza sahnede çok sayıda dansçı eşlik etti.

Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı - 3

KUPA AMERİKA'DA ŞAMPİYON ARJANTİN

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Kupa Amerika'da Shakira rüzgarı - 4

TURNEYE ÇIKIYOR

Shakira, 2 Kasım'da Kaliforniya'daki Acrisure Arena'da başlayacak bir dünya turnesine çıkacak. Bu turne, şarkıcının 2018'den bu yana çıkacağı ilk turne olacak.

Shakira'nın Rolling Stone'a verdiği röportajda "Sanırım bu turne, kariyerimin şu ana kadarki en büyüğü ve en kapsamlısı olacak. Aynı zamanda en uzunu olacak" dedi.

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