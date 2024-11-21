Kurtlar Vadisi'nin "Pala"sı Yüksel Arıcı'dan Yenidoğan Çetesi'ne sert tepki

Sosyal medya sayfasından video paylaşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Bana bakın soysuzlar, masum insanları ağınıza düşürüp para için çocuklara kıydınız sonra da benim repliğimle mahkemede savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız! Umarım gün yüzü görmez inim inim inlersiniz. Umarım yaptıklarınızı misliyle yaşamadan ölmezsiniz!"