Kurtlar Vadisi'nin "Pala"sı Yüksel Arıcı'dan Yenidoğan Çetesi'ne sert tepki
Yenidoğan Çetesi davasında, bebeklerin para için yoğun bakım servislerinde ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın üçüncü gününde hakim karşısına çıkan hemşire Deniz Korkmaz'a "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" repliği hatırlatılmış, Kokmaz repliği Kurtlar Vadisi dizisinden aldığını söylemişti. Kurtlar Vadisi dizisinde "Pala" karakterine hayat veren ve bu sözü kullanan Yüksel Arıcı, duruşmada kendi repliğinin kullanılmasına tepki gösterdi.
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında 47 sanığın yargılanması devam ediyor.
HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
"O SÖZ KURTLAR VADİSİ REPLİĞİYDİ"
Duruşmanın üçüncü gününde bir Kurtlar Vadisi diyaloğu yaşandı. Hemşire Deniz Korkmaz’a, “Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir” cümlesini kurduğu hatırlatılınca, repliği Kurtlar Vadisi dizisinden aldığını söyledi.