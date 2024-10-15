Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın mal varlığı dudak uçuklattı
Uzun yıllardır sanat camiasında yer alan bazı ünlü isimler, maddi birikimlerinin büyük bir kısmını gayrimenkule yatırıyorlar. Kimi gözlerden uzak bir yazlık bölgesinden ada satın alırken, kimi ise İstanbul'un en merkezi yerlerinde daire sahibi olmayı tercih ediyor. İşte sanat dünyasınının emlak zengini 5 ünlüsü...
Kenan İmirzalıoğlu
90'lı yılların sonunda yayınlanan Deli Yürek dizisiyle şöhret kapılarını aralayan Kenan İmirzalıoğlu, 20 yıldan fazla bir süredir sayısız projede kamera karşısına geçti. Oyunculuktan elde ettiği gelirleri ağırlıklı olarak gayrimenkule yatırdığı bilinen ünlü oyuncu, eski yapıları restore ederek yeniden hayata kazandırmayı tercih ediyor. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun Tekirdağ, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde de arsaları olduğu konuşuluyor.