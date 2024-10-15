Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın mal varlığı dudak uçuklattı

Emrah

Çocuk yaşlarda üne kavuşan şarkıcı ve oyuncu Emrah İpek'in İstanbul'da 200 kadar konutun sahibi olduğu öne sürülüyor. Emrah İpek, emlak yatırımı için genellikle Etiler ve Levent'i tercih ediyor.

Emrah, ayrıca Florya'da 2 milyon dolar değerinde bir spor tesisinin de sahibi.