Kurye piyanist bu kez sahnede çaldı

GÜLBEN ERGEN



Şarkıcı Gülben Ergen ise İncir'in videosunu "Kimin ne cevherler taşıdığını, ne değerli, ne muhteşem vasıflar sahibi olduğunu bilmek mümkün mü? Kapına gelip hizmet veren kurye kardeşimize bakın. Verdiğiniz, vereceğiniz, vermeyi hesap edip belki de vazgeçtiğiniz bahşiş ya da içten bir güler yüzle 'Teşekkürler' demeyi bile ikram edemediğiniz anları düşünün. Kimse göründüğü elbisenin altında neler gizli bilemez. Dünya markalarını üzerine giyince adam oldum zannedenlerle dolu dünyamız. Vasıf giydiğinde değil, içeride saklı. İnci gibi… Elmas gibi… Teşekkürler bu paylaşım için. Değerli kurye kardeşimizin asıl mesleğini yapabilmesi için maddi manevi her türlü desteğe hazırım. Adresini, telefonunu bulan yazsın bana. Piyanosunu çalmak istiyorsa, yaşamında ideali bu yöndeyse, yıllardır birlikte omuz omuza yürüdüğüm tüm müzisyen arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım adına ona destek olmak isterim" notuyla paylaştı.