Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddialarıyla ilgili konuştu. Yalnızca dudaklarına dolgu yaptırdığını söyleyen Jenner, 19 yaşında göğüslerini de yaptırdığını itiraf etti.
"YALNIZCA DOLGU YAPTIRDIM"
Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine konuştu.
The Kardashians adlı realite şovda toplum baskısı üzerine konuşan Jenner "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum. Çok özgüvensiz bir çocuk olduğuma ve yüzümü tamamen değiştirdiğime dair büyük bir yanılsama var. Yalnızca dolgu yaptırdım" demişti.