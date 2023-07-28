Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti

Realite şov yıldızı, "Stormi tam anlamıyla mükemmel bir çocuk ve ben de ona iyi örnek olmak, iyi bir anne olmak istiyorum. Keşke onun yaşına dönebilseydim. O zaman her şeyi farklı yapar ve bedenimdeki hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim" ifadelerini kullandı.