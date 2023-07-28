Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddialarıyla ilgili konuştu. Yalnızca dudaklarına dolgu yaptırdığını söyleyen Jenner, 19 yaşında göğüslerini de yaptırdığını itiraf etti.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 1

"YALNIZCA DOLGU YAPTIRDIM"

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine konuştu.

The Kardashians adlı realite şovda toplum baskısı üzerine konuşan Jenner "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum. Çok özgüvensiz bir çocuk olduğuma ve yüzümü tamamen değiştirdiğime dair büyük bir yanılsama var. Yalnızca dolgu yaptırdım" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 2

KIZI DOĞMADAN BİR YIL ÖNCE

Jenner, 2017 yılında 19 yaşındayken göğüs büyütme ameliyatı olduğunu  itiraf etti. Yıldız, şimdilerde 5 yaşında olan kızı Stormi doğmadan bir yıl önce bu ameliyatı olduğunu söyledi.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 3

"ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIMI BİLMİYORUM"

Stormi doğmadan göğüslerini büyüttüğünü söyleyen yıldız "20 yaşında çocuk sahibi olacağımı bilmiyordum. Hala iyileşme sürecindeydim" dedi.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 4

"KEŞKE HİÇ YAPTIRMASAYDIM"

"Güzel göğüslerim vardı. Mükemmel boyuttaydılar. Keşke hiç yaptırmasaydım. Göğüslerini büyütmeyi düşünenlere tavsiyem en azından çocuk sahibi olana kadar bekleyin" diyen Jenner, eğer kendi çocuğu aynı ameliyatı bir gün olmak istediğini söylese kalbinin kırılacağını söyledi.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 5

Realite şov yıldızı, "Stormi tam anlamıyla mükemmel bir çocuk ve ben de ona iyi örnek olmak, iyi bir anne olmak istiyorum. Keşke onun yaşına dönebilseydim. O zaman her şeyi farklı yapar ve bedenimdeki hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 6

YILLARCA REDDETMİŞTİ

Yıldız 2015 yılında 18 yaşındayken, göğüslerini büyüttüğüne dair ortaya atılan iddiaları her seferinde yalanlamıştı. Jenner yaş aldıkça kilo aldığını ve göğüslerinin büyüdüğünü söylemişti.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 7

"KENDİMİ HEP SEVDİM"

Öte yandan The Kardashians adlı realite şovda toplum baskısı üzerine konuşan Jenner "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum. Çok özgüvensiz bir çocuk olduğuma ve yüzümü tamamen değiştirdiğime dair büyük bir yanılsama var. Yalnızca dolgu yaptırdım" demişti.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 8

Jenner, kız kardeşlerinin özgüveninin zedelenmesinde rol oynadığı itiraf etti. "Kulaklarım hakkında nasıl konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Herkesin kulaklarımla dalga geçtiğini düşünürdüm. Beni çok kötü etkiledi" diyen yıldız kulaklarını beğenmediği için saçlarını bir dönem hiç toplamadığını söyledi.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 9

Jenner "İnsanlar üzerinde büyük bir etkim olduğuna inanıyorum. Peki bu güçle ne yapıyorum? dedi.

Sosyal medyada genç kızların fotoğrafları üzerinde oynadığını belirten Jenner "Ben de o süreçten geçtim. Şimdi daha iyi bir yerdeyim" dedi.  Sosyal medyada kendisi hakkında çok fazla olumsuz yorum gördüğünü söyleyen Jenner "Bu söylentiler arttıkça daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 10

"YÜZÜM TAMAMI ESTETİKLİ DEĞİL"

Öte yandan kozmetik kraliçesi daha önceki açıklamalarında “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etmişti.

Kylie Jenner 19 yaşında göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti - 11

Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

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