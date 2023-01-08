Kylie Jenner ile Travis Scott ayrıldı

Ünlüler dünyasının bir dargın bir barışık çifti Kylie Jenner ile Travis Scott bir kez daha ayrıldı. Us Weekly’nin haberine göre, 25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner ile 31 yaşındaki rap şarkıcısı Scott, Noel tatilini ayrı geçirmelerinin ardından ilişkilerini bitirdi.