Ünlü realite şov yıldızı kardeşler Kim Kardashian ve Kylie Jenner Instagram platformunun TikTok’a dönüşmesini eleştirdi. “Instagram’i Yeniden Instagram Yapın” akımının öncülüğünü yapan kardeşlere sosyal medya kullanıcılarından destek geldi. Instagram’ın en çok takipçiye sahip ünlülerinden Kylie Jenner ve Kim Kardashian, ünlü sosyal medya plaformunu TikTok’a benzemeye çalıştığı için eleştirdi. “Make Instagram Instagram Again” (Instagram’i Yeniden Instagram Yapın) ifadesini paylaşan milyarder girişimci Kylie Jenner, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Jenner, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda “TikTok olmaya çalışmayın, yalnızca arkadaşlarımın güzel fotoğraflarını görmek istiyorum” dedi. Jenner'a başta ablası Kim Kardashian olmak üzere pek çok ünlü isimden ve sosyal medya kullanıcısından destek geldi. Instagram’ın video paylaşımına izin veren Reels formatı, TikTok’un artan popülaritesi sonrası ortaya çıkmıştı. Jenner’ın Instagram’da 360 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve kendisi futbolcu Cristiano Ronaldo’dan sonra platformda en çok takipçiye sahip olan 2. isim. Jenner’ın ablası Kim Kardashian’ın ise Instagram’da 326 milyondan fazla takipçisi var. Instagram’ın CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya kullanıcılarının desteğiyle büyüyen "Instagram’i Yeniden Instagram Yapın” akımı için açıklamada bulundu. Mosseri “Videoların artışına yönelik rahatsızlığın farkındayım. Fotoğraf paylaşımını desteklemeye devam edeceğiz. Fotoğraflar mirasımızın bir parçası. Bununla birlikte, şu konuda da dürüst olmalıyım. Instagram zamanla daha çok video paylaşımına yönelecek. Bu konuda hiçbir şey yapmasak bile bunu kaçınılmaz olarak görüyoruz. Bu değişime uyum sağlamak zorundayız” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz nisan ayında CEO Mark Zuckerberg, Instagram’da geçirilen zamanın %20’sinin Reels’lara ait olduğunu paylaşmıştı.