"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi

LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi, La Casa de Papel dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi.

Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu alıyor.

Daha dizideki "Berlin" karakterini konu alan aynı isimde bir dizi daha çekildi. La Casa de Papel’in spin-off dizisi olan Berlin, asıl adı Andres de Fonollosa olan Berlin karakterine odaklanıyor ve onun büyük soygundan önceki karmaşık hikayesini anlatıyor.