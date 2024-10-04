"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi

La Casa de Papel dizisindeki '"Berlin" karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu Pedro Alonso, Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ile bir araya geldi.

"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi - 1

Dünyaca ünlü La Casa de Papel (Money Heist) dizisindeki rolüyle tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso Türkiye'ye geldi. Daha önce de ülkemize gelen 53 yaşındaki oyuncu, bir süredir İstanbul'da.

"Berlin" rolüyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncunun, şarkıcı Murat Boz ile poz verdiği anlar gündem olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi - 2

Oyuncu, Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel ile bir araya geldi.

"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi - 3

Pedro Alonso O'choro, Demirel çiftine bir resim hediye etti.

Anne olmak için gün sayan Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı... Bu harika hediye için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi - 4

LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi, La Casa de Papel dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi.

Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu alıyor.

Daha dizideki "Berlin" karakterini konu alan aynı isimde bir dizi daha çekildi. La Casa de Papel’in spin-off dizisi olan Berlin, asıl adı Andres de Fonollosa olan Berlin karakterine odaklanıyor ve onun büyük soygundan önceki karmaşık hikayesini anlatıyor.

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