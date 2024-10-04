"La Casa de Papel" yıldızı, Demirel çiftiyle bir araya geldi
La Casa de Papel dizisindeki '"Berlin" karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu Pedro Alonso, Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel ile bir araya geldi.
Dünyaca ünlü La Casa de Papel (Money Heist) dizisindeki rolüyle tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso Türkiye'ye geldi. Daha önce de ülkemize gelen 53 yaşındaki oyuncu, bir süredir İstanbul'da.
"Berlin" rolüyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncunun, şarkıcı Murat Boz ile poz verdiği anlar gündem olmuştu.